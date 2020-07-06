2020-07-06T15:30:43+03:00
Происшествия

Землетрясение силой в 4 балла произошло в Иркутске

Землетрясение произошло 6 июля в Иркутске в 19.50
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Землетрясение силой в 3-4 балла произошло в ИркутскеЗемлетрясение силой в 3-4 балла произошло в Иркутске
Изменить размер текста:

Землетрясение произошло в Иркутске 6 июля. Подземные толчки горожане почувствовали в 19.50 часов. Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН, подземные толчки в Иркутске составили 4 балла. Информации о разрушениях пока нет. В соцсетях иркутяне сообщают, что особенно сильно землетрясение чувствовалась на верхних этажах зданий.

- "Лежал на здоровом диване, как на люльке покачался", - пишут иркутяне в соцсетях. - "А у меня на 5-м этаже шкаф качнуло". "Трясло, что даже сердце ушло в пятки".

Причем ощутили толчки даже автомобилисты, которые стояли в пробках.

- Думал, что кто-то машину шатнул, - пишет один из автолюбителей в группе "ДТП 38RUS".

Добавим, что эпицентр находился на юге Байкала, недалеко от бурятского села Выдрино, где толчки составили 6 баллов. В Мурино, Байкальске, Листвянке - 5 баллов. В Шелехове и Смоленщине - 3 балла, в Ангарске - 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Иркутские медики говорят об очень большом количестве пневмоний
Участники свадебного кортежа, выезжавшие на встречную полосу, оштрафованы в Усть-Илимске
Результаты викторины "Конституция - это я!" будут опубликованы в "Комсомолке" 7 и 8 июля
За взятку в 20 тысяч директор автошколы из Иркутска оформил учебу "заочно"
Более 200 тысяч рублей похитили с кредитных счетов жительниц Братска
В Иркутском районе откроют школу на 1275 мест
Иркутский фитнес-тренер Оксана Сова пропала без вести
Еще 245 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Многокилометровые пробки в Иркутске сковали улицы Сурнова, Баррикад, Энгельса
Укравшего телевизор иркутянина задержали росгвардейцы
Иркутянин едва не расстался с автомобилем из-за езды в пьяном виде
23 ДТП произошло за неделю в Иркутске и районе
10 человек пострадали в ДТП на трассе Сибирь