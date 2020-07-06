Землетрясение силой в 4 балла произошло в Иркутске

Землетрясение произошло в Иркутске 6 июля. Подземные толчки горожане почувствовали в 19.50 часов. Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН, подземные толчки в Иркутске составили 4 балла. Информации о разрушениях пока нет. В соцсетях иркутяне сообщают, что особенно сильно землетрясение чувствовалась на верхних этажах зданий.

- "Лежал на здоровом диване, как на люльке покачался", - пишут иркутяне в соцсетях. - "А у меня на 5-м этаже шкаф качнуло". "Трясло, что даже сердце ушло в пятки".

Причем ощутили толчки даже автомобилисты, которые стояли в пробках.

- Думал, что кто-то машину шатнул, - пишет один из автолюбителей в группе "ДТП 38RUS".

Добавим, что эпицентр находился на юге Байкала, недалеко от бурятского села Выдрино, где толчки составили 6 баллов. В Мурино, Байкальске, Листвянке - 5 баллов. В Шелехове и Смоленщине - 3 балла, в Ангарске - 3.