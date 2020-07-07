2020-07-07T10:21:21+03:00
Происшествия

Трое полицейских задержаны за избиение подростка в Бурятии

Решается вопрос об их аресте
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трое полицейских задержаны за избиение подростка в БурятииТрое полицейских задержаны за избиение подростка в БурятииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Улан-Удэ задержали троих местных полицейских, которых обвиняют в избиении 17-летнего подростка.. Причем началось все с совершенно другой истории. Днем, 4 июля, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который подозревался в серии краж и грабежей. Тот указал оперативникам дом, где могут находиться похищенные им вещи. Чтобы проверить эту информацию, полицейские поехали по адресу. На месте они застали 17-летнего парня, который увидев сыщиков, зачем-то спрыгнул из окна второго этажа и попытался убежать, но вскоре был задержан. Что происходило дальше, выяснили следователи.

- Полицейские доставили его в отдел, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - В служебном кабинете, подозревая его причастность к кражам, они избили его. Полицейским уже предъявлено обвинение. Возбуждены уголовные дела, связанные с применением недозволенных методов дознания. Решается вопрос о заключении их под стражу.

Руководители МВД Бурятии уже отреагировали на новость о задержании сотрудников и начали собственную проверку. Вот ее промежуточные результаты. В полиции подтвердили, что подросток действительно был задержан 4 июля и доставлен в отдел.

- Там его причастность к преступлениям не установили, - рассказывают в пресс-служюе ГУ МВД России по Бурятии. – Поэтому его отпустили. Парень самостоятельно ушел из отдела, а вечером того же дня из больницы пришло сообщение о его госпитализации. По словам подростка, травмы ему нанесли полицейские.

Также в МВД Бурятии добавили, что на время расследования дела, задержанных полицейских отстранили от работы. Если их вина подтвердится, их уволят из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции. А их руководителей ждет строгое дисциплинарное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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