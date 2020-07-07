Почему каждый год в Иркутской области рождается все меньше малышей

На днях стали известны данные о том, сколько беременных женщин было в разных регионах страны в прошлом году. В пересчете на 100 тысяч населения. Именно так делает подсчеты Минздрав России, чтобы показать реальную картину в больших и малых регионах. С данными статистического сборника познакомились в ТАСС. И выяснилось, что на первом месте в рейтинге ждущих ребенка за прошлый год — Чечня, Алтай и Карелия. А вот Курская, Тюменская и Иркутская область — в аутсайдерах.

«И чего им не хватает! Ведь сейчас можно поддержку на ребенка практически до 7 лет получать и очень долго быть в декрете! Вот мы в 90-ые годы намучились, это да. Ни выплат, ни зарплат, ни поддержки», - эту новость тут же обсудили в соцсетях и достаточно быстро вынесли приговор нынешнему несознательному «молодому поколению».

Однако оказалось все, как и следовало ожидать, не так просто.

- У нас действительно становится меньше беременных женщин и, соответственно, рождается меньше детей, - объяснила профессор, доктор мед.наук, главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова. - Во -первых, на ситуацию влияет так называемая «демографическая яма». Ведь сейчас появляются дети у тех, кто родился в 90-х годах. А это очень малочисленное поколение, мало кто в действительности отваживался на пополнение семьи тогда, многие откладывали. В итоге сейчас женщин этого возраста просто мало. Кроме того, сейчас есть еще одна тенденция — в современных семьях появление детей откладывается на более поздний срок в связи с тем, что молодежь стремится получить образование и сделать карьеру, заплатить за ипотеку. Если раньше дети появлялись у мам в возрасте 20-25 лет, то теперь первого ребенка рожают ближе к 35. Однако сделать сравнение с другими регионами не могу, нет достаточно данных.

И вот результат. По данным Росстата на 2019 год в Иркутской области было 30 тысяч 654 малыша до года. А вот семилетних ребятишек, которые пошли в школы, оказалось на 6 тысяч больше. И, судя по всему, маленьких детей в регионе с каждым годом будет все меньше. Например, по данным статистики, в апреле-мае этого года появилось на свет 9 тысяч 19 малышей, а в прошлом году — 9, 7 тысяч. И это понятно. Ведь потенциальных мам в возрасте 20-24 лет в регионе всего -62, 5 тысячи, тогда как тех, кто на 10-15 лет старше, родившихся на закате советских годов — почти в два раза больше, 102, 3 тысячи.

КОНКРЕТНО

Сколько в Иркутской области маленьких детей?

До года — 30 065

Один год — 31 941

Два года — 35 247

Три года — 36 367

Четыре года — 36 196

Пять лет 37 071

Шесть лет 37 535

Семь лет — 36 118

( Данные Росстата РФ на 2019 год)