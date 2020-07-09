Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 июля: проверено 12% населения

Коронавирус в Иркутске, 9 июля. Ситуация в регионе остается достаточно сложной, количество диагнозов COVID-19 растет ежедневно на 200-300 случаев и приближается к 10 тысячам случаев заражений. Однако в большой степени это зависит от того, сколько тестов сделано. Их проводят около 5 тысяч в день.

Количество новых случаев коронавируса в регионе. Статистика Яндекса.

Так, по последним данным Роспотребнадзора Иркутской области, в регионе исследования проводятся на базе тринадцати лабораторий государственных и частных медицинских организаций (в Иркутске, Ангарске, Братске, Усть-Илимске) с помощью отечественной тест-системы, которая выявляет даже единичные копии вируса. Уже, к 9 июля, проведено 289 тысяч 254 лабораторных исследования на коронавирус в Иркутске и регионе. А это значит – проверено около 12% всех жителей.

Накануне количество выздоровевших в регионе стало серьезно больше 50% от числа зараженных.

Коронавирус в Иркутске, 9 июля: правительство России направляет в регион более 47 миллионов рублей на создание временных рабочих мест

Опубликовано распоряжение правительства, по которому в Иркутскую область направлен транш из федерального бюджета в размере 47 миллионов 845 тысяч 200 рублей на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест и организацию общественных работ.

Жителям региона, которые обратились в службы занятости, а также безработным предложат трудоустройство в строительстве, сельском хозяйстве, в сфере транспорта, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми. Кроме того, на предприятиях, где сотрудников перевели на неполную занятость, можно будет организовать дополнительную временную работу.

По расчетам правительства в результате будут временно трудоустроены 26,1 тысячи работников и организованы общественные работы для 54,6 тысячи граждан страны.

Вот как выглядит картина получения средств из федеральной казны на эти цели по всей Сибири. Данные приводит Центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус в Иркутске, 9 июля: как помогают безработным в регионе

В Иркутской области есть региональные меры поддержки. Так, начиная с июня компаниям и предпринимателям, которые попали в сложную финансовую ситуацию, выплачивают субсидии. Они идут на компенсацию заработной платы организованных временных рабочих мест для их сотрудников, которые участвуют в озеленении и благоустройстве территорий, выполняют мелкие строительные и подсобные работы. Выплата на одного человека составляет более 19 тысяч рублей. На временных работах занято 632 человека.

Также действует региональная мера поддержки граждан, временно оставшихся без работы. Речь идет о людях, получающих минимальное пособие по безработице. Принимая участие в общественных работах, жители получают повышенную выплату – максимальный размер пособи по безработице с учетом районных коэффициентов. На юге это 14, 5 тысяч рублей в месяц, на севере – 15, 7 тысяч.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 9 июля.