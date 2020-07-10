2020-07-10T03:08:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 июля: число больных в регионе приближается к 10 000

Мы рассказываем вам последние новости о коронавирусе в Иркутске на 10 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 июля: число больных в регионе приближается к 10 000.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 10 июля: число больных в регионе приближается к 10 000.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Коронавирус в Иркутске, 10 июля. Число зараженных COVID 19 в регионе приблизилось к 10 тысячам человек. Это по-прежнему второй показатель в Сибири по общему количеству заболевших. Приангарье уже оспаривает печальную "пальму первенства" по этому поводу с Красноярским краем. И, если еще пару дней заболеваемость продержится на сегодняшнем уровне, обойдет его. На Енисее темпы прироста новых случаев ниже. Накануне в соседнем крае введено продление режима ограничений - сразу до 9 августа. Решение, в связи со статистикой, вполне ожидаемое. В ближайшее время станет известно решение и по иркутскому региону.

Коронавирус в Иркутске, ситуация на 10 июля

Базы отдыха и санатории: открыты

Ограничения для приезжих: нет

Летние кафе и террасы: открыты

Гостиницы: открыты

Режим ограничений: действует до 12 июля

Коронавирус в Иркутске, 10 июля: число выздоровевших растет

По числу заболевших, как и по количеству выздоровевших, Иркутская область входит в первую десятку по стране. Это говорит о том, что развитие болезни в регионе до сих пор очень динамичное, несмотря на то, что почти все ограничения по поводу работы и обслуживания туристической отрасли, кроме проведения массовых мероприятий, сняты. Процент выздоровлений сегодня существенно перевалил за отметку 50% и уже около 6 тысяч человек.

"Следует активнее проводить профилактическую работу и в местах массового пребывания населения. На данный момент в регионах Сибири ограничения постепенно ослабляются, возобновляется деятельность магазинов, предприятий сферы услуг и общественного питания. В туристических регионах – республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской области снимаются запреты на бронирование и размещение на турбазах. На этом фоне отмечаются факты невыполнения требований Роспотребнадзора.

«Не вызывает сомнения необходимость дальнейшего снятия ограничений и возвращения к работе отраслей экономики, деятельность которых была приостановлена в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В то же время обязательным является соблюдение всех санитарных требований. Установленный масочный режим не должен быть формальностью", – отметил полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло на совещании по поводу коронавируса в регионе.

Также он отметил сложную обстановку в Сибири, призвал не снижать объемов тестирования и напомнил, что ухудшение ситуации может привести к необходимости "закручивания гаек" . Напомним, Приангарье ежедневно делается около пяти тысяч исследований и уже проверено на коронавирус в Иркутске к 10 июля около 300 тысяч жителей региона.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 10 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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