2020-07-10T11:31:14+03:00
Происшествия

Сибиряк, получив крупное наследство, забыл полмиллиона рублей в банковской ячейке

Пачку наличных нашел случайный посетитель, который и присвоил себе оставленные 500 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Сибиряк, получив крупное наследство, забыл полмиллиона рублей в банковской ячейкеСибиряк, получив крупное наследство, забыл полмиллиона рублей в банковской ячейкеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Житель Шелехова, в одночасье став миллионером, умудрился в первый же день потерять часть денег. Все дело в том, что мужчина получил 2 миллиона рублей в наследство. Всю сумму он решил сразу обналичить, чтобы погасить задолженность в другом банке. То ли от счастья, то ли от спешки, но получив несколько пачек хрустящих банкнот, сибиряк умудрился забыть одну из пачек в кассовой ячейке.

Приехав в другой банк, он внес сумму на счет, и обомлел, когда увидел на экране банкомата не 2 млн руб, а 1,5 млн. На горячей линии мужчине подтвердили, что он снял именно 2 млн.

- Но куда испарились еще полмиллиона? – сам себе задавал вопрос он.

Чтобы найти потерянные деньги, шелеховчанину пришлось обращаться в полицию. Сыщики, просмотрев камеры видеонаблюдения быстро поняли, что 500 тысяч рублей вовсе не испарились. Оказалось, что одиноко лежащие бесхозные банкноты нашел другой местный житель. Решив, что это подарок судьбы, он не стал искать настоящего владельца валюты, и даже не сообщил о находке менеджерам банка, а прикарманил деньги себе. Потратить деньги на себя любимого он не успел. Зато, сам себе создал проблемы с законом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Похищенные деньги нашли у него дома.

Чтобы не попасть в подобную историю, полицейские дают простой совет тем, кто собирается снимать в банке крупную сумму денег.

- Лучше позовите с собой родственника, который сможет вам помочь, - говорит начальник следственного отделения ОМВД России по Шелеховскому району Елена Высоцкая. – Ведь перенося деньги в одиночку, вы можете спровоцировать еще более тяжкое преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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