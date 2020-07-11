2020-07-11T19:58:19+03:00
Общество

"Найди свою пару!": по Иркутску проехал свадебный мотопарад

Колонна из 60 парней и девушек в нарядах невест преодолела 100 километров [фото]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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"Найди свою пару!": по Иркутску проехал свадебный мотопарад. Фото: предоставлено организаторами."Найди свою пару!": по Иркутску проехал свадебный мотопарад. Фото: предоставлено организаторами.
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"Ой, наверное это байкерская свадьба!"

"А почему тогда столько невест? Наверное, мотоциклисты решили помолвки отпраздновать. Круто!"

Байкеры в субботу, 11 июля, заставили Иркутск говорить о себе, появившись в городе в нарядах женихов и невест. Правда, ни одна из догадок не оказалась правильной. Нет, это не массовая свадьба байкеров. Но и не рядовое пижонство. Это самое романтичное событие Мотосезона – фестиваль «Свадебный МотоПробег». И в этот раз он проходил пятый раз. И, что называется, точно не прошел незамеченным.

"Девушки!!! Завтра состоится свадебный мотопробег. У нас остались пара свободных пилотов.Ищем красивых девушек. Если у вас есть белое платье, есть желание покататься и пофотографироваться на мотоцикле и вес не привыкает 60 кг - скорее пишите мне в личку", - организатор фестиваля Татьяна Карканица "DeizY", ко всему прочему, "сватала" байкеров и девушек. Тех, самых, симпатичных стройняшек.

Что поделаешь, пары надо создавать. И иногда для этого, кроме размещения анкеты с фотографией барышни, желающей поучаствовать в мотопараде и бравого молодца на байке, требуется немного волшебства. Предположить, кому какой пилот подойдет больше. Женатые записывались на отдельной страничке. И тоже активно: "С супругой на "Ямаха".

- А вообще в пробеге участвовало 60 пар. Большинство из них - самые настоящие, реальные пары и значительная часть женатых, - рассказывает Татьяна. - Хотя и из тех, кто сегодня впервые познакомился со своими спутниками, могут сложиться счастливые, надежные семьи. Почему нет? И хороших эмоций море. Ведь из-за пандемии не было открытия мотосезона и наш пробег для мотоциклистов первый в этом году.

Маршрут мотопарада, который, как заявляют сами участники, состоялся еще и в честь Дня любви, семьи и верности, что отмечали недавно, составил 100 км. Стартовала колонна с барышнями в свадебных нарядах ( ну, или, не будем придираться, просто в белых платьях) от политеха, проехала через весь Иркутск и по объездной отправилась в Шелехов, на дрифт - площадку.

У каждой барышни осталось счастливое фото на память. И уверенность, что в следующем году надо опять принять участие в параде. Ну а пилоты всегда готовы сесть за руль.

Мотопарад это круто. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это круто. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это ярко. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это ярко. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это задорно. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это задорно. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это стильно. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это стильно. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это радостно. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это радостно. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это весело. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это весело. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это мотопарад. Фото: предоставлено организаторами.

Мотопарад это мотопарад. Фото: предоставлено организаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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