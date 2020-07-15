Что происходит с коронавирусом в Иркутске: люди без масок, а больных все больше

Это казалось невозможным. Красноярский край гораздо больше. Но сегодня, 15 июля, стало фактом: Иркутская область по числу случаев коронавируса с начала пандемии догнала соседний регион, а завтра уже и обойдет. Ежедневно в Приангарье фиксируют по 200-300 новых диагнозов. Правда, жителей это никак не трогает. Люди ко всему привыкают, привыкли и к новому вирусу. Как это происходит? Примерно так.

«А они разве все от COVID умерли?»

«Стена памяти на Малой Садовой в Петербурге продолжает расти. В начале мая мы видели десять табличек, теперь они занимают пять пролетов. Прогулочная улица обрастает столиками: люди сидят напротив ушедших медиков, пьют кофе, пиво, общаются, улыбаются, не скрываясь за масками. А стена растет. Стена поглощает санитаров, медсестер, хозперсонал больниц, всех возрастов и всех национальностей, жрет врачей целыми династиями… Вот как Лапиных, отца и сына, военных медиков… Стена растет... Мы продолжаем спорить: нужно ли соблюдать дистанцию, меры гигиены, носить маски в людных местах… А стена растет», - недавний иркутянин Андрей очень точно отображает реальность, и касается она всех. В Иркутске нет стены памяти, и нет погибших врачей, но есть 152 умерших с инфекцией жителей региона. А отношение точно такое же.

«А что, разве они все от COVID умерли?» - кто верит, кто не верит.

Иркутск устал от «короны» и давно забыл про все меры защиты. В автобусах и магазинах люди в масках – как белые вороны, причем во всех смыслах. Их единицы.

- Между тем в большинстве случаев, в 82% в заболеваемости виноваты обычные походы в супермаркет и поездки на транспорте, - говорит врач, и.о. зампреда правительства региона Валентина Вобликова. – Очень тревожит при этом количество пневмоний, в сутки мы регистрируем до 115 новых случаев, почти все вирусные. Организованы специальные провизорные госпитали, в которые попадают пациент с воспалением легких. Сразу начинаем лечить, потом уже выясняем, куда определить.

Статистика по коронавирусу в Иркутске на 15 июля. Оперштаб региона.

Из той же статистики – в больницах лечатся сейчас не все, а только тяжелые. Поэтому там людей там, несмотря на пугающе большие цифры заразившихся, немного – около 1, 5 тысяч человек. В два раза больше тех, у кого особых симптомов нет, их лечат амбулаторно.

Выздоровевших – больше 6 тысяч

На эту цифру все обращают куда больше внимания. Что заразившиеся, их число начало расти одновременно с увеличением тестирования – в день проверяют по 5-6 тысяч человек, уже больше 10% населения охватили. И на всю эту массу в более 300 тысяч населения - 11 тысяч заразившихся. Поэтому горожане и пожимают плечами, и маски не носят. На самом деле проблема в том, что заболевших совсем непросто лечить.

- На неделе мы достигли 57% выздоровевших, - рассказывает Валентина Вобликова. – Это своеобразный порог.

Отметим только, что в большинстве регионов России и многих – Сибири – количество вылечившихся уже выше. Но ничего, догоним.

- Вся проблема в том, что Иркутская область, как и вся Сибирь, болеть начала позже, поэтому процесс продолжается и сейчас, - не раз объяснял ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов. – Скоро и мы пойдем на поправку.

Тем более, что в целом Приангарье переносит «корону» много легче центральных регионов страны. С тяжелым течением, с пневмониями она протекает у 14% (в то время как в среднем о стране – у 22, 8%), а бессимптомных, наоборот, больше – 59,5%, в то время как в среднем по России – 43%.

-Мы стараемся выявлять больных на бессимптомных стадиях и начинать профилактическое лечение амбулаторно, - объясняет Валентина Вобликова. – Может быть, поэтому общее число диагностированных случаев достаточно высокое, а тяжелых пациентов не так много и людей удается спасать.

Туризм открыт, террасы и летние кафе тоже

Чтобы все эти меры не мешали возможности отдохнуть на Байкале, на Ольхоне и Малом море, где полно отдыхающих, открыты медпункты и работают врачи-специалисты по COVID в Хужире и поселке Еланцы. Любой человек с температурой может и должен туда обратиться.

Работают летние кафе и террасы, недавно открылись фитнес-клубы (кто не знал, приходите заниматься) и все частные зоопарки. Словом, жизнь продолжается.