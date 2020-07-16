Иркутская нефтяная компания готовит кадры для нового завода полимеров в Усть-Куте

Газовый проект Иркутская нефтяная компания (ИНК) реализует с 2014 года. На севере Приангарья строят комплексы подготовки и переработки газа. Ключевым объектом проекта станет первый в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке завод по производству полимеров из этана в Усть-Куте. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен современным заводам, построенным в Европе и США. Его планируют запустить в 2024 году. Новое производство позволит создать более 2 тысяч рабочих мест и увеличить отчисления в местные бюджеты. Уже сейчас, за 4 года до старта, ИНК занята подготовкой кадров для нового завода.

- Наша главная задача - укомплектовать в срок завод необходимым количеством персонала нужной квалификации, - рассказывает директор департамента управления персоналом ИНК Виктория Илюхина. – Над этим мы сейчас активно работаем, причем сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это внутренний потенциал, то есть те сотрудники, которые уже работают на объектах нефтегазовой отрасли и готовы переобучаться, стажироваться и переезжать на север Приангарья.

Заметим, именно переезжать, потому как Иркутский завод полимеров будет работать в основном режиме. Во-вторых, это внешний рынок. Речь идет о квалифицированных специалистах из других регионов, которые работали на аналогичном производстве и имеют определенный опыт. Для нового завода, например, уже сейчас подыскивают технологов полимерного и мономерного производства, специалистов группы механики для работы на статическом и динамическом оборудовании, инженеров контрольно-измерительных приборов и автоматики. В планах, конечно, привлечь и местных жителей - из Усть-Кута, района, ближайших городов и поселков. И в-третьих, около 30% будущих работников нового завода - это молодые специалисты. Их растят буквально со школьной скамьи.

- В Усть-Куте на базе одной из школ в 2018 году открыт специализированный ИНК-класс. Еще один такой проект в этом году появится в Киренске, - продолжает Виктория Илюхина. - В профильный класс можно попасть после 9-го класса в результате конкурсного отбора.

Ребята углубленно изучают математику, физику, химию и даже два раза в год ездят в Иркутск в ИрНИТУ (у Иркутской нефтяной компании с вузом заключен договор о сотрудничестве. - Прим. авт.), где проходят по этим предметам тщательную подготовку. Также школьники ездят на экскурсии, в том числе на нефтяной промысел. Вертолетом! Увлекательно?! Еще бы! Кстати, в этом году первый выпуск ИНК-класса. Более 80% абитуриентов будут поступать в ИрНИТУ. В вузе также со 2-го курса действует корпоративная программа с использованием тренажеров ИНК. Студенты самых разных направлений – от нефтегазового дела, химической технологии органических веществ, автоматизации производства до энергетики - учатся с прицелом на работу в ИНК.

- И наш факультет, и геологический заинтересованы в тесном взаимодействии с работодателями. Мы намерены готовить кадры непосредственно под их заказ, - говорит декан сибирско-американского факультета Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Надежда Грошева. - С ИНК мы провели переговоры о создании своеобразной биржи потенциальных вакансий, когда компания размещает информацию о том, какие вакансии нужны будут через 2 - 3 года и даже через 5 лет. В результате абитуриенты будут поступать более осознанно и проходить практику в ИНК, что и сейчас уже есть: действуют и совместные мероприятия, и стажировки.

Словом, за молодежью - будущее. Ну а всем тем (без исключения), кто решится поехать в Усть-Кут на новый завод, - множество преференций и максимально комфортные условия. Помимо подъемных и льгот - жилье. В северном городе начали строить для будущих работников микрорайон с развитой инфраструктурой. Концепцию жилого квартала разработали питерские архитекторы. Дома с интересным дизайном, эргономичные, в европейском стиле, а сами квартиры - благоустроенные с мебелью – что называется, под ключ. Здесь же детский сад, школа, поликлиника, игровые площадки, зоны отдыха. Об этом прежде северянам приходилось только мечтать.

- Строительство газохимического комплекса в Усть-Куте - проект российского масштаба по инвестициям, налоговой отдаче, создающий новые рабочие места, - отмечает врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев. - Это безусловный стимул для развития северных территорий Иркутской области, и мы будем поддерживать его реализацию.

Бесспорно, это реальный шанс изменить ситуацию. Новая индустрия способна дать северу Восточной Сибири второе дыхание.

- Каковы наши ожидания? В Усть-Кут отправятся настоящие романтики, как это было во времена строительства БАМа, - заключает Виктория Илюхина. - И сейчас, уверены, приедут те, кто влюблен в свое дело; кому интересны новые задачи, вызовы, технологии; кого не пугают сложности. Мы сформируем команду увлеченных и сильных духом людей!