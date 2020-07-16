Сделаем Усть-Кутский район комфортным и современным

«Город-сказка, город-мечта…», - хочется напевать эти строки о малой родине, о месте, где прошло детство и юность, где спорится работа, а дома ждет семья… Усть-Кут, северный город-порт на великой реке Лена, дорог всем его жителям, и им по праву есть, чем гордиться!

Начнем с того, что старинный Усть-Кут - это одно из первых поселений в Восточной Сибири. В далеком 1631 году казаки-первопроходцы основали острог в устье реки Куты, на месте впадения в Лену (отсюда и название). Город стал важным транспортным узлом для дальнейшего освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока.

И остается таковым по сей день. В 1951 году на железнодорожную станцию Лена первый поезд, а в 1958 году открылся речной порт Осетрово - на тот момент крупнейший в СССР. Город стал «воротами на север», откуда стали доставлять грузы с топливом, товарами и провизией в отдаленные точки Иркутской области, в Якутию и в прибрежные арктические районы.

Так город получил три названия - Усть-Кут, Лена, Осетрово - о чем местные жители с гордостью рассказывают гостям. Именно пересечение всех видов транспорта - воздушного, речного, автомобильного и железнодорожного - определяло бурное развитие территории.

Следующая веха в истории Усть-Кута - строительство Байкало-Амурской магистрали. В 1974 году город стал отправной точкой всесоюзной комсомольской стройки. Молодежь ехала сюда с разных уголков союза,район прирастал новыми поселками, многие остались там жить насовсем. В прошлом году город отмечал 45-летие с начала строительства БАМа. В памятную дату ветераны очередной раз встретились, с теплотой вспоминая былое: ведь тогда они обрели друзей на всю жизнь, а кто-то даже новый дом и семью.

Усть-Кутский район богат людьми и ресурсами. Здесь вырастают известные спортсмены:например, участница Олимпийский Игр в Афинах и в Лондоне, победительница Всемирной универсиады, легкоатлетка Елена Болсун,и другая известная легкоатлетка Елена Задорожная, занявшая 4-е место на дистанции 5 километров на Олимпиаде в Афинах. И не только спортсмены, но и творческие люди: знаменитый актер театра и кино, юморист Олег Акулич тоже родом из Усть-Кута!

Сегодня Усть-Кутский район - одна из самых перспективных территорий области, где сосредоточены богатые лесные ресурсы, полезные ископаемые, неосвоенные земли. Казалось бы, где как не здесь возобновлять производства, развивать экономику, строить жилье, создавать рабочие места. Однако реальность совершенно другая: это один из самых неблагоустроенных районов. Устаревшая инфраструктура, разбитые дороги, непривлекательные дворы и площади. Район ждет перемен, и они вполне возможны! При умелом хозяйствовании район может быстро стать современным и уютным, и даже лучшим в Иркутской области.Ведь инвестиции бывают не только в производство, но и в людей, в территорию, в комфорт.

Именно поэтому «Комсомольская правда» запускает социальный проект «Район моей мечты». Наша газета предлагает вам, дорогие читатели и жители Усть-Кутского района, вместе помечтать. Давайте представим, каким привлекательным может наш край! Здесь появятся новые предприятия и современные жилые дома, а люди поедут к нам жить, будут создавать семьи, растить детей. Местное население с удовольствием остается на малой родине, чтобы помогать ее развивать. Красивые дома, обустроенные дворики, шикарная набережная, отремонтированные дороги - все это вполне реально в ближайшем будущем.

Важно, каким хотят видеть город и район сами жители. Ждем обратной связи! В рамках проекта мы запускаем несколько конкурсов. Первый – конкурс детского рисунка «Район моей мечты». Присылайте нам работы ваших детей, каким они хотят видеть свой город, поселок, о чем фантазируют Далее стартует викторина «10 памятных мест Усть-Кута», которая поможет вам проверить знание истории, а, может быть,узнать что-то новое. А еще отправляйте нам свои снимки для участия в фотоконкурсе «Мой любимый район». С нетерпением ждем вашего творчества, посвященного родному городу и району! Победителей ждут призы и подарки. Всем удачи!