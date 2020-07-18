Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 июля: темпы COVID-19 замедлились

Коронавирус в Иркутске, 18 июля. В регионе по-прежнему регистрируют достаточно большое число заболевших ежедневно и цифра 188, которая была зафиксирована накануне, признана самой незначительной за прошедшие пару недель. Общее число заразившихся с начала эпидемии COVID-19 в регионе приближается к 11, 5 тысяч. Медики констатируют очень большое количество пневмоний, прежде всего вирусных - около ста в сутки. При этом саму ситуацию все равно можно назвать скорее позитивной. И, прежде всего, потому что растет и число выздоровевших. Эксперты отмечают, что пик коронавируса регион уже прошел.

Коронавирус в Иркутске на 18 июля, данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 18 июля: темпы заболеваемости упали на 7%

Темпы распространения коронавируса в Приангарье упали на 7% . Сейчас они не выше средних в Сибири.

"За прошедшую неделю Иркутская область перешагнула отметку в 11 000 выявленных случаев с начала пандемии. Прирост за неделю составил 14% (снижение за семь дней на 7%), такие же показатели и в среднем по Сибири. (14%)", - подводит итоги недели информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Быстрее всего росло количество зараженных в Алтайском крае. Здесь число новых случаев COVID-19 выросло на треть. На второй позиции- соседняя с Барнаулом республика Алтай, показатель здесь — 21% (с 10 июля он уменьшился на 28%). А меньше всех в Сибири прирост заболевших в Тыве - 5%.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 18 июля.