Ученые объяснили, зачем на байкальский остров Ольхон завозят мышей

Все мы привыкли считать мышей самыми бесполезными из животных. И даже вредными. Между тем, сибирские ученые сейчас спасают ольхонских полевок на Байкале. Их специально выращивают в виварии, завозят на знаменитый туристический остров и всячески охраняют. Враги мышей - птицы, лисы и...туристы. За дело взялись, как сообщают в пресс-службе СО РАН, сотрудники Института систематики и экологии животных из Новосибирска. К этому моменту грызуны уже исчезли с нескольких небольших островов Малого моря. Первым делом их попытались вернуть на остров Боракчин, куда привезли их новосибирского вивария. Зачем?

Те самые ольхонские полевки из новосибирского вивария. Фото: Игорь Моролдоев.

« Полевки — единственный вид млекопитающих на этих островах. Без них останутся только птицы и насекомые. Почва здесь очень подвержена эрозии, так как дождей мало, а грунт в основном скалистый. Полевки, перерабатывая траву, способствуют почвообразованию и ее сохранению. Без них очень скоро останутся только камни. Вид раньше жил на Боракчине, но полностью вымер», — рассказывает старший научный сотрудник ИСиЭЖ СО РАН кандидат биологических наук Игорь Викторович Моролдоев.

Остров Боракчин - один из небольших островов–спутников Ольхона. Его сейчас знают как Ольтрек, на современных картах остров именуется так. Раньше был Боракчин. Остров с виду напоминает рептилию. Там сохранились остатки сложенных из камня стен - сооружений курыкан ( это древнейшая байкальская цивилизация). Посмотреть на них и приезжают туристы.

Обычный человек и не догадается о такой роли мышей в природе. Однако куда они подевались с островов? Ученые рассказывают, что в природе у ольхонских полевок, занесенных в Красную Книгу, враги - птицы да хищники. Но есть еще один враг. И это ...туристы. Именно они и уничтожают мышей в округе. Конечно, сами об этом не догадываясь.

«Нет, туристы, конечно, не убивают полевок, а разрушают их места обитания, когда перетаскивают камни и строят из них пирамидки (считается, что если построить пирамидку и загадать желание, то оно сбудется). Это сильно повлияло на численность», - объясняет ученый.

Как? На беззащитных мышек тут же набросились коршуны. Тут надо сказать, что ольхонские мыши-полевки живут только на каменистых россыпях, там и ставят гнезда. Поэтому они и пали незаметной жертвой туризма на Байкале. Вернуть мышей на место постоянного проживания оказалось непросто. Летом 2019 их привезли и стали наблюдать за акклиматизацией. А зимой по льду на остров пришла лиса. Но добыть всех мышей ей не удалось. Сейчас хищницу отлавливают сотрудники "Заповедного Прибайкалья", потом вывезут подальше в тайгу. В этом году ученые высадили новый десант мышей, уже в другой части острова Баракчин.

СПРАВКА "КП"

Ольхонская полевка — единственный вид млекопитающих, который обитает только в Иркутской области. Встретить ее можно в скальных останцах и в россыпях камней только в пределах реликтовых степей Ольхона и Малого моря. Это единственный в России пример, когда весь вид умещается в границах одной территории.