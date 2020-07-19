Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 июля: расслабляться рано

Коронавирус в Иркутске, 19 июля. Темпы распространения коронавируса в регионе снижаются. Начиная с 13 июля ежесуточный прирост – не больше двух сотен. Накануне цифра была – 185 – это самое наименьшее число за последнее время. Общее число случаев заражения COVID-19 – более 11.5 тысяч.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 июля. Фото: Яндекс.Статистика

Коронавирус в Иркутске, 19 июля: внебольничные пневмонии и бессимптомное течение заражения коронавирусом

И хотя случаев заражения новой коронавирусной инфекцией все меньше расслабляться сибирякам не стоит. Растет число внебольничных пневмоний. На минувшей неделе было зафиксировано рекордное число таких заболевших за сутки – 115. Все, кому поставлен диагноз внебольничная пневмония, помещаются в провизорные госпитали. Лечение начинается сразу. Сразу же берут анализы на коронавирус.

Также не стоит посещать места массового скопления и по причине того, что многие переносят коронавирус бессимптомно, но заразившись от такого бессимптомного переносчика всегда есть вероятность попасть в больницу. И это не зависит от возраста, наличия хронических заболеваний.

Как отметила на очередном заседании Депутатского штаба и.о. заместителя председателя правительства Валентина Вобликова из тех, у кого уже подтвержден COVID-19, более 59% переносят заболевание бессимптомно.

Коронавирус в Иркутске, 19 июля: что открыто

Туризм: открыт, турбазы работают

Самоизоляция для приезжих: не нужна

Самоизоляция для вахты: не нужна, в том случае, если работник уже переболел или имеет антитела

Террасы и летние кафе: открыты

Шейпинг -клубы: открыты

Зоопарки: открыты

Музеи: открыты

(Все работает с ограничениями по числу посетителей)

В музее «Тальцы» даже в 40-летний юбилей экскурсии проводили по записи, максимальное число участников – 5 человек. Кстати, в субботу, 18 июля, там открылись новые объекты в экспозиции «Московский тракт» - Троицкая церковь из деревни Дядино, усадьба купца Воинова, крестьянская усадьба Горелова, постоялый двор усадьбы Усова и торговая лавка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08