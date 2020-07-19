Знакомьтесь, Элиот: сотрудники иркутского зоопарка спасли детеныша норки

Этого детеныша норки, выловленного в мае из холодных вод реки Ангары вблизи острова Юность, теперь зовут Элиот. Тогда он был еще слепым, замерзшим буквально до смерти. Ведь у этих новорожденных хищников нет подкожного жира, переохлаждение для них равносильно смерти. Опасность миновала. Малыш окреп, чувствует себя хорошо и обладает отменным аппетитом.

Элиота не бросили родители, нет. Он – единственный кому удалось выжить из разоренного «гнезда» американской норки. Его братьям/сестричкам повезло меньше. Их нашли только на следующий день на острове Конный – одного уже мертвым, второго – сильно поклеванного птицами.

- То расстояние, на котором нашли детенышей, говорит о том, что разорил нору кто-то из пернатых, - рассказывает Людмила Ивушкина, сотрудник Дома природы на Байкальской, куда и привезли еле живых животных. – К сожалению, выходить второго не получилось: была травма позвоночника, повреждения внутренних органов. Как не бились мы за него, он протянул лишь неделю.

Кормить нужно было каждые 1.5 часа и днем, и ночью. Фото: Дом природы

У Элиота травм не было, лишь серьезное переохлаждение. Выхаживать его взялась одна из сотрудниц зоопарка. Бессонные ночи, подъем каждые полтора часа, чтобы покормить норку молоком из бутылочки и сменить воду в бутылках, окружавших малыша, чтобы поддерживать температуру его тельца. Элиот тогда помещался на ладошку, весил чуть больше ста граммов.

- Когда мы в сетях сообщили, что начали такое непростое дело, нам стали присылать фотографии взрослых норок с острова Юность, то есть, как минимум, одна взрослая пара на острове есть, - делится Людмила. – Вообще, американская норка была завезена в Иркутскую область примерно в 60-х годах на звероферму. Есть версия, что оттуда нескольким особям получилось сбежать, и зверек этот размножился, вытеснив нашу европейскую норку на север региона, то есть в те места, где «американцы» жить не очень-то желают.

Родятся ли хонорики?

Выжить американским норкам в Сибири удалось благодаря чрезвычайно не притязательным «кулинарным» вкусам. Они готовы есть все, что поймают, все, что движется, даже рыбу и лягушек. В рационе у Элиота таких французских деликатесов нет.

- Три недели его кормили только молоком, потом стали добавлять мясо, сейчас он и у кошей норовить отобрать «добычу», - говорит Ивушкина.

Сначала он, конечно, кусался. Потом понял, что пальцы – это не еда, перестал. Освоил премудрости «горшка» как у кошек. Пока так и живет в квартире, в зоопарк приходит в гости по выходным. Однако, начал подрастать и метить территорию.

- Пока это случилось всего один раз, - комментирует Людмила. – Если продолжать не будет, останется жить в квартире. Если нет – заберем в зоопарк, так как запах у норок очень едкий, мускусный, гораздо хуже, чем у домашнего кота.

Сейчас вес Элиота уже примерно 1200 граммов. К осени он уже наберет «взрослую» массу, половозрелым станет к следующей весне. На этот счет у сотрудников Дома природы, кстати, уже есть планы.

- У нас живет самочка хорька, возможно у нас в будущем появятся хонорики – гибриды норки и хорька, - делится планами Людмила Ивушкина. – В природе такое часто бывает, а уж в закрытом пространстве – вероятность большая.

Для Элиота такой поворот – подарок небес. Дом. Невеста. Пусть даже и не из его «племени».

- Выпустить на волю его сейчас будет жестока, он понятия не имеет, где брать еду, где прятаться, - отмечает зоолог. – Нашли то его еще слепым, опыт родители ему передать не успели.

Смотрите фото «до и после».

Знакомьтесь, Элиот: сотрудники иркутского зоопарка спасли детеныша норки. Фото: предоставлено сотрудниками Дома природы

Малыш Элиот помещался на ладошке. Фото: Дом природы

Элиот не прочь стащить "добычу" у кошек. Фото: Дом природы

Довольный, сытый зверек. Фото: Дом природы

НА ЗАМЕТКУ!

Зоопарки в Иркутской области начали работу две недели назад, пока средств, выручаемых от продажи билетов, хватает только на ежедневные расходы. Запасы на зиму сделать не получается. Если у вас есть возможность помочь продуктами (курицы, фрукты, овощи, кошачьи и собачьи корма), средствами бытовой химии – приносите их в Дом природы. Адрес: ул. Байкальская, 54. С 11.00 до 18.00.