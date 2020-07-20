Еще два победителя викторины «Конституция – это я» получили ключи от автомобилей

«Комсомольская правда» продолжает выдавать суперпризы победителям викторины «Конституция – это я!», которую провели в честь всероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны, и в честь 95-летнего юбилея нашей газеты. Напомним, с 25 июня по 1 июля, а также 8 июля мы разыгрывали смартфоны, планшеты, телевизоры, автомобили и квартиры в новостройке Иркутска среди жителей региона, которые поучаствовали в голосовании.

Обладатели квартир получили сертификаты на новое жилье еще 8 июля, во время концерта ведущего джазового коллектива "Доктор Джаз". Его «Комсомолка» организовала совместно с компанией "AsiaShow", концертным департаментом «Asia Musiс» и телеканалом ТиВиСи HD. Заселение у новоселов еще впереди. А пока, в порядке очереди, ключи от машин вручают победителям автомобилей. На этот раз в автосалон приехали братчанка Анна Соляник и житель Балаганского района Петр Рютин.

Петр Рютин давно мечтал о новом автомобилеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наконец-то дождалась свой приз, - улыбается Анна Соляник. – Я ведь не сразу поверила в выигрыш и каждый день названивала менеджеру «Комсомолки», чтобы узнать, когда приезжать за ключами. Да, у меня есть своя «Тойота», но она уже старенькая. Теперь, сидя за рулем нового авто, поверила, что чудеса случаются.

- А у меня до сегодняшнего дня своей машины не было, - добавляет Петр Рютин. – Мечтал подкопить и купить годика через два. До этого ездил на тракторе. Теперь буду возить жену детей и тещу с комфортом.

Ну а мы напоминаем, что если вы еще не успели проверить свой билет на выигрыш, сделать это можно на сайте irk.kp.ru по ссылке.