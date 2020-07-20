Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 июля: заражений уже больше 11, 8 тысяч
Коронавирус в Иркутске, 20 июля. Темпы распространения COVID-19 уже несколько дней подряд держатся около одной цифры — 180. По данным на 20 июля, новых случаев 181, это меньше всего за последние несколько недель. При этом общее число подцепивших инфекцию — 11 тысяч 806.
Коронавирус в Иркутске, 20 июля, данные Яндекса.
Коронавирус в Иркутске, 20 июля: что открыто
Туризм: турбазы работают, санатории - нет
Самоизоляция для приезжих: не нужна
Самоизоляция для вахты: не нужна, если сотрудник уже переболел или имеет антитела. Нужна справка
Террасы и летние кафе: открыты
Шейпинг -клубы: открыты
Зоопарки: открыты
Музеи: открыты
(Все работает с ограничениями по числу посетителей)
Коронавирус в Иркутске, 20 июля: число выздоровевших уже около 7, 5 тысяч
По числу выписанных из больниц Приангарье наконец тоже начало возглавлять федеральные топы. Число выздоравливающих обычно достаточно велико — в день около 200 человек и постепенно стало выше количества заболевших. Эта динамика была характерна для минувшей недели.
Но понедельник, 20 июля принес меньше выздоровевших — 91. Возможно, это связанно именно с прошедшими выходными, ведь для того, чтобы человек отправился домой, врач должен дважды получить отрицательный диагноз на коронавирус.
Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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