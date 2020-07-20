2020-07-20T07:20:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 июля: заражений уже больше 11, 8 тысяч

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 июля: заражений уже больше 11, 8 тысяч.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 20 июля: заражений уже больше 11, 8 тысяч.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Иркутске, 20 июля. Темпы распространения COVID-19 уже несколько дней подряд держатся около одной цифры — 180. По данным на 20 июля, новых случаев 181, это меньше всего за последние несколько недель. При этом общее число подцепивших инфекцию — 11 тысяч 806.

Коронавирус в Иркутске, 20 июля, данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 20 июля, данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 20 июля: что открыто

Туризм: турбазы работают, санатории - нет

Самоизоляция для приезжих: не нужна

Самоизоляция для вахты: не нужна, если сотрудник уже переболел или имеет антитела. Нужна справка

Террасы и летние кафе: открыты

Шейпинг -клубы: открыты

Зоопарки: открыты

Музеи: открыты

(Все работает с ограничениями по числу посетителей)

Коронавирус в Иркутске, 20 июля: число выздоровевших уже около 7, 5 тысяч

По числу выписанных из больниц Приангарье наконец тоже начало возглавлять федеральные топы. Число выздоравливающих обычно достаточно велико — в день около 200 человек и постепенно стало выше количества заболевших. Эта динамика была характерна для минувшей недели.

Но понедельник, 20 июля принес меньше выздоровевших — 91. Возможно, это связанно именно с прошедшими выходными, ведь для того, чтобы человек отправился домой, врач должен дважды получить отрицательный диагноз на коронавирус.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 20 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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