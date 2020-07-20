Сдать нормативы ГТО в Иркутске: где, когда проходит прием, как получить золотой знак

Словосочетание «Готов к труду и обороне» в нашей стране наверняка слышал каждый, а вот похвастаться знаком с литерами ГТО могут далеко не все. Хотя чтобы его получить, требуется совсем не так много времени, особенно если претендент находится в хорошей физической форме. Сдать нормативы в Иркутской области можно всего за один день!

Сдать нормативы ГТО в Иркутске: свой комплекс упражнений для каждого

Итак, для начала - что такое комплекс ГТО? Он включает в себя бег на короткие (30, 60, 100 м) и длинные дистанции (1000, 1500, 2000, 3000 м), челночный бег, скандинавскую ходьбу, бег на лыжах, подтягивания, рывки гири, наклоны вперед, метание мяча и спортивных снарядов (граната) весом 500 и 700 г, подъемы туловища из положения лежа, прыжки в длину с места и с разбега, отжимание, плавание и даже стрельбу.

«Чересчур…» - подумают про себя многие.

А вот и нет, ведь делать все и сразу не придется! Количество, виды упражнений, а также время их выполнения зависят от возраста и пола. Категорий всего 11: 6 - 8, 9 - 10, 11 - 12, 13 - 15, 16 - 17, 18 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59, 60 - 69, 70 лет и старше.

Узнать, что предстоит выполнить именно вам, очень просто: зарегистрируйтесь на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) - gto.ru.

- Как только заполните данные – Ф.И.О., дату рождения и другие, для вас обозначат нормативы, - рассказали порядок действия в Центре тестирования ГТО в Ирутске. – Укажут, за какое время нужно выполнить все упражнения для золотого, серебряного или бронзового знака. После регистрации присвоится уникальный идентификационный номер (УИН), который нужно будет сообщить по телефону в Центр ГТО в вашем городе/районе.

Как получить золотой знак ГТО - таким вопросом часто задаются выпускники школФото: Тимур ХАНОВ

Сдать нормативы ГТО в Иркутске: без медсправки не допустят

А далее? Специалисты отправят письмо с перечнем необходимых документов. Их не так много, и, пожалуй, главный из них - медицинская справка. Без разрешения врача до сдачи нормативов не допустят! Это надо понимать - все-таки физические нагрузки не каждому на пользу. Получить допуск можно в поликлинике по месту жительства (061/у для детей, 089 укв для взрослых). Как только пакет будет собран, с документами отправляйтесь в Центр ГТО и там определитесь, какие упражнения намерены сдавать, ведь для каждого возраста предусмотрено несколько обязательных комплексов и несколько на выбор. Ну и в конце вам назначат дату, ведь подготовиться тоже надо!

- Раньше нормативы принимали группами, проводились даже массовые мероприятия (летние и зимние фестивали ГТО), но из-за пандемии коронавируса условия изменились, - рассказывает директор ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области» Наталья Кривошеева. - Сейчас сдают только на свежем воздухе, не более трех человек и со строгим соблюдением дистанции. Плавание, например, пока вообще исключили. Бассейны закрыты.

Кстати, если с первой попытки потерпите фиаско, дадут вторую.

- Бывает, что кто-то выполняет прекрасно пять из шести упражнений, а последнее - никак, - подчеркивает Наталья Кривошеева. - Тренируются, приходят снова и сдают.

КСТАТИ

Сдать нормативы ГТО в Иркутске: из истории вопроса

- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) появился в 30-х годах прошлого века, - рассказывает посол Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», ветеран ВОВ Константин Познянский. - Наша страна тогда жила в эпоху перемен. Нужны были сильные граждане, способные защищать молодое государство от интервенции. В то время сдача нормативов ГТО было массовым явлением. В 1936 году я, будучи школьником, один из первых получил знак БГТО - «Будь готов к труду и обороне» (тогда у учеников он назывался так). Я думаю, что этот комплекс дал свои результаты. Это хорошо было видно во время Великой Отечественной войны: народ смог пройти через все невзгоды и выжить в таких условиях, которые просто немыслимы! И после войны страна стала одной из передовых держав.

Сам Константин Михайлович - обладатель золотого знака ГТО. Причем получил его в 91 год - в 2018-м! Сейчас ему уже 93 и он продолжает тренировки: летом утром во дворе подтягивается, отжимается; зимой гоняет на лыжах и закаляется - устраивает пробежки с голым торсом в 30-градусный морозы.

Ветеран ВОВ Константин Познянский получил золотой знак ГТО в 91 годуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Константин Познянский о том, как всегда оставаться в форме

1. Ежедневно делать зарядку. Ее Константин Михайлович проводит всегда на свежем воздухе независимо от времени года.

2. Вести активный образ жизни. Хорошее состояние здоровья, настроение всегда будут зависеть от активности в жизни, считает ветеран.

3. Найти себе друга-соперника по спортивным достижениям. Вместе с 93-летний Познянским во всевозможных соревнованиях часто принимает участие его друг и последователь Петр Мирошников, которому 12 июля исполнилось 90 лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

12 936 человек сдали нормативы ГТО в Иркутской области в 2019 году.

6590 из них получили золотые знаки,

4090 - стали обладателями серебряных знаков,

2256 - сдали нормативы на бронзовые знаки.

Более 4 тысяч жителей Иркутской области (данные за первое полугодие) намерены сдать нормативы ГТО в 2020 году.

НА ЗАМЕТКУ!

Дополнительные баллы при поступлении в вузы

Сдача нормативов ГТО может повлиять на поступление в вузы. В некоторых высших учебных заведениях России за золотой знак ГТО абитуриенту начисляются дополнительные баллы, что дает преимущество при зачислении. Это способствует тому, что в Иркутской области выпускники школ являются лидерами по сдаче нормативов ГТО.

КОНТАКТЫ

Государственный спортивно-методический центр «Центр тестирования ГТО»

Адрес: ул. Рабочего Штаба, 9.

Режим работы: с 11.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Тел. (3952) 777-590.