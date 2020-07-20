Медицину в Усть-Кутском районе - на новый уровень

В Усть-Кутском районе накопилось немало проблем в медицинской области - это всем известно. Очереди на прием, нехватка узких специалистов, обветшалое здание больницы. Как их решать - об этом и говорили участники круглого стола.

- Так сложилось, что система здравоохранения во многих городах Иркутской области развивалась параллельно с созданием ключевых предприятий, и хочется, чтобы в Усть-Кутском районе было так же: построится завод и вместе с ним - медицина, - начал заседание первый заместитель министра здравоохранения региона Николай Корнилов.

Сегодня в районе статистика печальная: по словам главного врача Усть-Кутской районной больницы Анны Самсоновой, укомплектованность врачами составляет всего 45%, средним медперсоналом - 54%. Коэффициент совместительства у врачей - 2, у средних медработников - 1,8. То есть многим приходится работать за двоих, а ведь среди персонала немало пожилых людей. Кроме того, в районе острая нехватка педиатров, узких специалистов. Поэтому многие жители за медицинской помощью обращаются в соседние города.

Молодые врачи приезжают сюда работать неохотно, хотя и предусмотрены компенсации за аренду жилья (15 тыс. рублей в месяц), обучение в ординатуре, а также подъемные 300 тыс. рублей. - Необходимо повышение укомплектованности штатного персонала не менее 90%. Для этого нами запланировано строительство жилого дома на 40 квартир (в рамках создания нового микрорайона для рабочих будущего завода ИНК. - Ред.), - назвал еще один из путей решения начальник Управления по обеспечению производства (Усть-Кут) Сергей Анисимов.

Требуется и укрепление материально-технической базы. Так, для УстьКутской районной больницы строят современный и высокотехнологичный медицинский корпус. Его оснастят новейшим оборудованием. Стоимость проекта - 700 млн рублей. Сейчас корпус необходим для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, а в будущем оперативно может быть перепрофилирован. - Корпус будет возведен за 135 дней, - подчеркнул и.о. генерального директора ООО ИНК Евгений Милов. - Мы получили запрос на этот проект от региональных властей и сразу откликнулись. Ведь наша компания уже 20 лет работает в Усть-Кутском районе, и в наших интересах помогать жителям в развитии территории - в частности, укреплять и поднимать медицину. Именно поэтому в этом году финансируем разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта районной больницы.

Но реконструкции, по мнению собравшихся, требует не только это здание.

- Бывшая больница водников, шикарный четырехэтажный корпус, стоит без дела. Сделать мелкосрочный ремонт - и будет готовое отделение, - озвучил идею председатель Думы Усть-Кута Николай Тесейко.

- Также обязательно Усть-Кутскому району нужен диагностический центр, который, возможно, стоит сделать на базе курорта, - продолжила депутат городской Думы Лариса Норина.

Вопрос ремонта и строительства медучреждений вызвал живой отклик у участников круглого стола. Лариса Норина также отметила, что нужно решить вопрос с ФАПами: например, давно пора открывать первый в поселке Подымахино.

- Учитывая, какой Усть-Кутский район крупный, мы должны уделить особое внимание развитию сельской медицины. Важны доступность и качество медицинской помощи, - подчеркнул руководитель ФЭУ ООО ИНК Александр Каневский.

Затронули и вопрос медицинского обеспечения в школах и детсадах.

- Каждая образовательная организация должна иметь врача и медсестру, поэтому важно определить объемы ежегодного лицензирования медкабинетов, - отметила начальник Управления образования УКМО Ольга Зуева.

Завершая круглый стол, Сергей Анисимов предложил свое видение мер, которые нужно предпринять в ближайшее время. Среди них запустить в районе массовый ремонт и строительство ФАПов; открыть консультативно-диагностический корпус, чтобы местным жителям не приходилось ездить на обследование в соседние города; внедрить современные информационные системы, телемедицину и не только.

Участники круглого стола поддержали предложения.

- Сделаем все, чтобы помочь медицине в Усть-Кутском районе выйти на новый уровень, - резюмировали собравшиеся.

Верим, впереди только позитивные изменения

Сибиряки рассуждают о новом социальном проекте «Район моей мечты».

Любовь ТУПИЦИНА, менеджер:

Любовь ТУПИЦИНА, менеджер. Фото: Lana Moskva

Богатый край - Наш Усть-Кутский район - богатый край, и не только природными ресурсами, но и людьми с активной жизненной позицией. Благодаря проекту «Район моей мечты» местные жители смогут высказаться, каким бы они хотели видеть свой двор, свое село или город. А организаторы помогут воплотить идеи в жизнь. Верю, что район пока еще с ямами на дорогах, обветшалой инфраструктурой и соцобъектами, требующими ремонта, совсем скоро станет современным и комфортным местом для жизни.

Валентина КРАВЕЦ, инженер по организации перевозок:

Валентина КРАВЕЦ, инженер по организации перевозок. Фото: Lana Moskva

Развития малой родине! - На этой земле жили наши предки, родители. Здесь родились и выросли мы, растут наши дети. Конечно же, мы искренне желаем нашей малой родине развития и рады, что нас в этом решили поддержать. Району требуется благоустройство. Нужно улучшать качество медицины, ремонтировать, строить школы и детсады, возводить жилье. В проекте заложены пути, которыми мы пойдем, чтобы движение обязательно началось. И я двумя руками за!

Алексей ТРУФАНОВ, инженер-технолог:

Алексей ТРУФАНОВ, инженер-технолог. Фото: Lana Moskva

Мы на пороге перемен - Этот проект появился, как никогда, вовремя: район переживает непростые времена, никакого движения к лучшему за последние годы не произошло. И сегодня мы снова на пороге давно ожидаемых перемен. Уверен, запуск такого значимого проекта обязательно найдет отклик у каждого жителя. И мы к нему подключимся, ведь большие дела делаются только сообща.

Сергей ЛУЦЕНКО, начальник дожимной насосной станции:

Сергей ЛУЦЕНКО, начальник дожимной насосной станции. Фото: Lana Moskva

Возможности и ресурсы у нас есть! - Нефтяные территории должны жить хорошо - это известная российская практика. Посмотрите на Сургут, Нефтеюганск, Тюмень, которые находятся под крылом крупных нефтяных компаний. Они процветают: строятся новые жилые дома, благоустраиваются дворы, растет население. Почему мы не можем жить так же? Район имеет все возможности и, главное, ресурсы. И проект «Район моей мечты» должен стать мостом между жителями, властью и крупным нефтяным бизнесом.

Екатерина РОДИОНОВА, журналист:

Екатерина РОДИОНОВА, журналист. Фото: Lana Moskva

Мечтаем об уникальности - Самое главное, что люди смогут сами участвовать в обсуждении, предлагать свое видение. Речь не только о стандартном благоустройстве. Мы хотим подойти к процессу творчески, мечтаем об уникальности - именно эту возможность нам предоставляют. Вот, например, в Екатеринбурге вместо обычного парка построили гигантскую песочницу у реки для детей и взрослых! Уфа удивила первой в стране детской строительной площадкой, где ребята могут попробовать себя в этой профессии. Мы тоже хотим так жить!