Фельдшер-акушер спасла ребенка на пожаре и стала ему крестной

Фельдшер-акушер Усольской центральной больницы Татьяна Пороева в тот роковой вечер, как обычно, вернулась с работы и начала готовить ужин. Хлопоча на кухне, боковым зрением уловила что-то странное в окне. Выглянула и увидела, как из окна 4-го этажа дома напротив валит густой черный дым.

- Да там же совсем маленькие ребятишки живут! - вскрикнула Татьяна.

Ошибиться не могла, ведь с семьей была знакома. Как добрые соседи всегда здоровались во дворе, разговаривали. В той квартире, где произошел пожар, жили мать-одиночка и два ее сына-близнеца. Парнишкам всего по 4 годика.

- Она говорила, что работает целыми днями, чтобы поднять детей, а ребят с кем-нибудь оставляет дома, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Татьяна Пороева.

Фото с метса пожара. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Во дворе стали собираться прохожие и соседи, пожарные были еще в пути. Медик выскочила на улицу и побежала к подъезду, но дверь оказалась закрытой. Фельдшер начала долбиться в окна первого этажа. Открыли!

В секунды Татьяна оказалась возле квартиры. Кто и как отпер двери, женщина не помнит, но первой бросилась внутрь.

- Дымина такой, что дальше вытянутой руки ничего не видно, - вспоминает врач. - Еще жар сильный. Я натянула кофту на лицо, включила фонарик в телефоне и начала проверять комнаты. Соседи набирали ведра с водой, передавали мне и еще одному парню. Мы поливали все, что видели.

В одной из комнат горел детский диван, но мальчиков там не оказалось. Татьяна на ощупь пробралась в другую спальню. Сквозь едкий дым женщина сумела разглядеть маленький клубочек, который лежал на полу около кровати. Это оказался один из братьев. Он был без сознания. Фельдшер на руках вынесла малыша в подъезд.

- Вместе с соседями мы привели мальчишку в чувство, - говорит Татьяна. - А я вспомнила про второго ребенка. Обошла каждый угол в квартире, светила фонариком, звала его… Тут приехали спасатели. Находиться внутри я уже не смогла, вышла.

Буквально через 3 минуты спасатель на руках вынес обожженного ребенка. Он был мертв.

- Нашел в шкафу. Наверное, он прятался от огня… - грустно сказал пожарный.

То, что произошло в тот вечер, выяснили дознаватели МЧС. Оказалось, мать близнецов, уходя на работу, попросила посмотреть за детьми соседскую девушку. Та не заметила, что братья раздобыли зажигалку и подожгли диван. Увидев пожар, няня выбежала в подъезд за помощью, а детей оставила…

Татьяна Пороева первой бросилдась в горящую квартиру. Фото: личный архив Татьяны Пороевой

Малыш, который выжил, получил несерьезные травмы, быстро пошел на поправку. Через несколько дней после похорон брата его покрестили. Крестной мамой стала его спасительница Татьяна Пороева.

- С матерью детей мы теперь постоянно общаемся, она до сих пор тяжело переживает гибель ребенка, - говорит Татьяна. – А спасенный мною малыш постоянно спрашивает, где брат.

Власти Усолья, узнав о поступке Татьяны Пороевой, написали письмо в региональное МЧС с просьбой наградить отважную женщину.