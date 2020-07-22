Победители викторины «Конституция - это я!» получили сертификаты на квартиры

Еще три недели назад на избирательных участках проголосовали по поправкам в Конституцию, не особо веря в удачу, а теперь получают сертификаты на новенькие квартиры в престижном жилом комплексе Иркутска! Победители викторины «Конституция – это я!», которую «Комсомольская правда» провела в честь Всероссийского голосования по поправкам в Основной Закон, а также 95-летнего юбилея нашей газеты, готовятся отмечать новоселье. Трое обладателей суперпризов, а именно квартир в центре Иркутска Галина Цедик, Наталья Заславская и Нина Шинкарева начали оформлять документы. Наконец-то поверили в улыбку фортуны!

- Теперь квартира точно наша, - улыбается пенсионерка Галина Цедик, которая приехала за сертификатом на однушку из небольшой деревни Иванов Мыс Тайшетского района. - Вместе с семьей решили, что выигранное жилье продадим и купим дом в нашем районе.

Галина Цедик.

А вот Наталья Заславская из Шелеховского района расставаться со своим двухкомнатным суперпризом не спешит, несмотря на то что уже живет вместе с семьей в загородном доме.

- Квартиру оставлю для сына, - говорит Наталья. - Зато когда вырастет, у него будет жилье.

Нина Шинкарева планирует переехать в Иркутск

Кто уже готовит переезд в новую трешку, так это Нина Шинкарева. Пенсионерка из деревни Марги Нижнеудинского района еще после выигрыша признавалась, что мечтает перебраться в город и теперь будет жить в Иркутске вместе с дочерью, зятем и внучкой. Они тоже готовятся к переезду.

- В квартире еще не была, но зато видела дом - он очень красивый, - говорит Нина Шинкарева.

Теперь победителям остается дождаться оформления документов, на что уйдет около 9 дней, и самое приятное - получить ключи.

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