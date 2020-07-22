2020-07-22T15:08:53+03:00
Общество

Победители викторины «Конституция - это я!» получили сертификаты на квартиры

Новое жилье в центре Иркутска теперь есть у Галины Цедик, Натальи Заславской и Нины Шинкаревой [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Одна из победительниц Наталья ЗаславскаяОдна из победительниц Наталья Заславская
Изменить размер текста:

Еще три недели назад на избирательных участках проголосовали по поправкам в Конституцию, не особо веря в удачу, а теперь получают сертификаты на новенькие квартиры в престижном жилом комплексе Иркутска! Победители викторины «Конституция – это я!», которую «Комсомольская правда» провела в честь Всероссийского голосования по поправкам в Основной Закон, а также 95-летнего юбилея нашей газеты, готовятся отмечать новоселье. Трое обладателей суперпризов, а именно квартир в центре Иркутска Галина Цедик, Наталья Заславская и Нина Шинкарева начали оформлять документы. Наконец-то поверили в улыбку фортуны!

- Теперь квартира точно наша, - улыбается пенсионерка Галина Цедик, которая приехала за сертификатом на однушку из небольшой деревни Иванов Мыс Тайшетского района. - Вместе с семьей решили, что выигранное жилье продадим и купим дом в нашем районе.

Галина Цедик.

Галина Цедик.

А вот Наталья Заславская из Шелеховского района расставаться со своим двухкомнатным суперпризом не спешит, несмотря на то что уже живет вместе с семьей в загородном доме.

- Квартиру оставлю для сына, - говорит Наталья. - Зато когда вырастет, у него будет жилье.

Нина Шинкарева планирует переехать в Иркутск

Нина Шинкарева планирует переехать в Иркутск

Кто уже готовит переезд в новую трешку, так это Нина Шинкарева. Пенсионерка из деревни Марги Нижнеудинского района еще после выигрыша признавалась, что мечтает перебраться в город и теперь будет жить в Иркутске вместе с дочерью, зятем и внучкой. Они тоже готовятся к переезду.

- В квартире еще не была, но зато видела дом - он очень красивый, - говорит Нина Шинкарева.

Теперь победителям остается дождаться оформления документов, на что уйдет около 9 дней, и самое приятное - получить ключи.

Если вы еще не проверили свой номер, сделать это можно по ссылке.

Как забрать приз в случае победы.

Как забрать приз в случае победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Конституция — это я!»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из-за исчезновения Ан-2 с летчиками из Ачинска в Саянах возбуждено уголовное дело
"Мама, я в беде": мошенники забрали последние деньги у усольчанки, представившись ее сыном
Житель Усть-Кута лишился 600 тысяч после разговора с платежным роботом
Пострадавшие от наводнения в Тулуне получили ключи от новых квартир
МЧС: сильные дожди пройдут 22 июля в Иркутской области
Мошенник, представляясь сантехником, обманывал пенсионерок из Братска
Спасатели вывезли из байкальской тайги сломавшую ногу туристку из Москвы
Герои среди нас: фельдшер Усольской больницы кинулась в пламя за ребенком
Суворовское военное училище планируют открыть на базе бывшего ИВВАИУ
Представители ТПП Восточной Сибири вошли в состав рабочей группы по реализации проекта строительства межвузовского студгородка
Кадровые назначения произведены в администрации Иркутска
Еще 4 человека умерли от коронавируса в Иркутской области
Коронавирус подтвердился еще у 176 жителей в Иркутской области
Поиски пропавшего Ан-2 вторые сутки продолжаются в Бурятии и Иркутской области