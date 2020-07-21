Стивен Сигал обнаружил в себе бурятские корни и прилетел на Байкал

Какие только неожиданные возможности не дает сегодня наука. Еще совсем недавно Стивен Сигал, известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств, уверенно считал себя практически русским. О чем неоднократно заявлял, получив российское гражданство и исколесив всю страну. Актер считал, что его отец «родом с Владивостока». Однако генетические изыскания продолжились и несколько лет назад благодаря ДНК он выяснил, что предки с Байкала.

А сейчас, похоже, изыскания в этой области привели его к более конкретному результату.

«Стивен Сигал утверждает, что его отец бурят и он родом из Кяхты. Считаю, надо создать условия, чтобы Стивен чувствовал себя как дома на родине своего отца, который был вынужден бежать в смутное время», - пишет в своем инстаграме известная бурятская исполнительница Мэдэгма Доржиева. Она была в составе делегации, которая встречала Стивена Сигала в аэропорту.

«Прикоснулась к звезде Голливуда. Добро пожаловать к нам в Бурятию, Стивен Сигал» , -это селфи со звездой принадлежит еще одной улан-удэнской исполнительнице этно-песен, Дулме Сунраповой.

midigmadorzhieva Стивен Сигал в Улан-Удэ

В Бурятии Стивен Сигал планирует находиться в течение всей недели. В планах у знаменитого гостя посещение знаменитого Иволгинского дацана, где он также намерен провести показательную тренировку со спортсменами республики, а также знакомство с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе. Этим он, конечно, не ограничится. Об этом написала в соцсетях министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

dulma_sunrapova Стивена Сигала в Бурятии встретили как родного

«Бурятия встречает мировую кинозвезду, буддиста и человека, для которого Байкал - это невероятное сакральное священное место. Вот что он сказал об озере:

mariiabadmatsyrenova В Бурятию приехал Стивен Сигал

Я считаю, что озеро Байкал - самое важное озеро в мире. Также это чрезвычайно священное место и считаю, что защита озера и этого региона имеет первостепенное значение. У меня много друзей и родственников из этого региона, и моя связь с республикой чрезвычайно важна для меня.

Стивен Сигал и бурятские красавицы. Фото: пресс-служба правительства Бурятии.

Поэтому после визита к старообрядцам Стивен Сигал отправится в Иркутскую область. На Ольхон.

Стивен Сигал в Улан-Удэ. Фото: пресс-служба правительства Бурятии.

Кстати, актер является подданным уже трех стран. Кроме Америки и России, еще и Сербии. Здесь он пообещал реализовать свои планы по «организации в Сербии ассоциации кино с целью привлечения иностранных инвестиций».

Стивен Сигал известен зрителям своими экшн-ролями. На его счету около полусотни фильмов, в том числе «Предельная глубина», «Сегодня ты умрешь» и «Мачете»