2020-07-21T14:24:27+03:00
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"Нерпы любопытные, головами вертят": уникальное видео снял на Байкале фотограф из Иркутска

Тысячи байкальских тюленей разместились на Ушканьих островах [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Так выглядят любопытные байкальские тюлени в нерпинарии.Так выглядят любопытные байкальские тюлени в нерпинарии.Фото: Александр МЕДВЕДЕВ
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Иркутский фотограф Станислав Толстнев - профессиональный охотник за любопытными кадрами из мира природы. Приходится "ловить" удачный кадр, ждать возможности снять видео. Впрочем, это такая профессия. Этой весной он побывал на заповедных Ушканьих островах, где огромное лежбище байкальских тюленей - нерп. Но в этот раз их было просто необычайно много.

-Я такого даже не ожидал, - рассказал Станислав Толстнев "КП"-Иркутск. -Фотографировал, спрятавшись за камнем, чтобы не испугать, нерпы ведь очень чувствительны. Потом подкрался ближе. И даже одну из этих тюлених погладил, так разогрелась на солнышке.

"Снимать их довольно забавно. Они постоянно отбиваются от соседей своими лапками-ластами, зевают, показывают язычки", - прокомментировал автор это фото.

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Нерпы: когда жирок тебе только в плюс
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- В следующем году снова туда планирую, в апреле, чтобы сделать фото на льдинах. В этом году не получилось снять, весь лед быстро растаял, - говорит Стас..

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Этой весной нерп на Байкале было необычайно много
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" Этой весной нерп на Ушканьих островах на Байкале было аномально много. Когда я показал эти кадры местным, которые прожили там всю жизнь, они не поверили своим глазам. Обычно на Ушканах нерпы собираются на 1-2 лежбищах. Но в этот раз берега были буквально черные от них. И я узнал, почему так произошло.

Причина не только в росте популяции нерпы на Байкале. Дело в том, что в мае льды растаяли и исчезли слишком быстро. Буквально за 2 дня. Обычно льдины плавают по озеру в течении 2-3 недель. И байкальские тюлени очень любят вылазить на них, чтобы погреть свои бока на ярком весеннем солнышке после длительной зимы, проведенной подо льдом. Вдоль побережья они боятся вылазить на камни, там их подкарауливают голодные медведи. А на Ушканьих островах косолапые не водятся, для нерпы безопасно, вот поэтому там собралась такая огромная их масса."

Летом нерпы разбрелись по всему Байкалу. Повторится ли ситуация с таянием снегов "на скорость" в следующем году, неизвестно. Так что кадры, снятые с дрона, уникальны. Кстати, Стас рассказывает, что совсем не испугал животных этой "летающей видеокамерой". С высоты дрон практически не слышно. Вблизи, конечно, слышнее. Но у тюленей тоже срабатывает "стадное" чувство - все вместе они боятся меньше, чем в одиночку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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