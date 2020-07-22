Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 июля: выздоровевших уже более 60%

Коронавирус в Иркутске, 22 июля. Инфекция распространяется в регионе уже почти четыре месяца и за этот период заразились около 12 тысяч жителей региона. Однако сейчас, по всем оценкам экспертов и статистической информации, пик COVID 19 пройден. Количество выздоровевших уже устойчиво превышает число заразившихся, их более 60%, по последним данным оперштаба. А в количественном выражении - около 8 тысяч человек.

Статистика заражений коронавирусом, Яндекс.

Коронавирус в Иркутске, 22 июля: где в Сибири сколько выздоровевших

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил данные о том, как изменились доли выздоровевших от COVID-19 в регионах Сибири за неделю с 15 по 21 июля.Тут надо учесть что статистика по региону всегда немного запаздывает. И поэтому доля выздоровевших пациентов составляет 56%. Но она берется одновременно по всем регионам, так что для сравнительного анализа - оптимальный вариант.

Наибольшая доля выздоровевших по-прежнему в Хакасия (81%). На второе место вышел Красноярский край (78%), увеличив индекс на 12%, а третье место заняла Новосибирская область с показателем 76% (увеличение на 4%).

Республика Тыва, несмотря на стремительное увеличение доли пациентов, вылечившихся от коронавируса, по-прежнему замыкает рейтинг регионов СФО по этому показателю. Коэффициент выздоровевших в Туве за неделю вырос на 13% и составляет 53%.

В целом по Сибири за весь период вылечились от коронавируса 65%. И это пока ниже, чем в среднем по России - 72%.

Статистика выздоровевших в Сибири за неделю.

Это последние новости о коронавирусе в Иркутске на 22 июля.