Фонд ТАС: Не надо страдать от ВИЧ или болеть ВИЧ, надо с ним полноценно жить

Специальная программа «За чашкой чая», которую уже давно реализуют в иркутском Благотворительном фонде ТАС по поддержке людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом, вернула многим жителям региона с диагнозом ВИЧ веру в себя и нормальную, вполне обычную жизнь со всеми ее радостями и проблемами. Ведь и в реальности эти люди ничем не отличаются от других. А мало ли у нас больных туберкулезом, онкологией, диабетом и другими опасными болезнями?

- Все время, пока существует фонд, а это 3,5 года, мы работаем с людьми, живущими с ВИЧ, - как по грантовым проектам, так и по постоянно действующей программе поддержки. И среди этого большого числа мероприятий, которые мы проводим, есть еженедельные встречи «За чашкой чая», - говорит руководитель фонда ТАС Татьяна Башкатова. - Да, это не только название программы. Это действительно встречи за столом со сладостями и чаем. Так собираются давние хорошие друзья, коллеги. В нашем случае - жители города и региона, объединенные общими проблемами. Они обсуждают их, дают друг другу советы, делятся мнениями по поводу лечения и побочных эффектов от лекарств, оказывают психологическую поддержку. Наконец, просто находят единомышленников и друзей.

Ни для кого не секрет, что отношение к тем, у кого диагноз ВИЧ, скорее настороженное. Да и сами заболевшие до того, как заразиться (а сейчас самым распространенным является половой путь заражения), точно так же остерегались этого и даже самого слова «иммунодефицит». Поэтому им порой так трудно бывает принять самих себя.

- Почему возникло столь негативное отношение к этой инфекции? Потому что изначально это была болезнь наркоманов и женщин легкого поведения, - объясняет Татьяна Башкатова. - А сейчас, увы, ВИЧ не обходит никого, и среди заболевших вполне благополучные люди, которые и подумать не могли, что у них может появиться такой диагноз. Задача фонда - по возможности переломить эти настроения в обществе. И спустя время мы считаем, это возможно. Начинать работу надо с самых активных - с молодых. За прошлый год в ссузах города Иркутска фонд провел встречи с 6 тысячами студентов. Но мало провести профилактические мероприятия, надо быть услышанными. И это случилось. Среди волонтеров сейчас много учащихся именно из этих учебных заведений.

- Мы рады тому, что это лидеры. Они очень харизматичны, готовы вести за собой, образованны, - продолжает Татьяна Башкатова. - Они рассказывают ровесникам о заболевании. И можно быть уверенным, что среди нового поколения будет больше тех, кто знает о ВИЧ; о том, что проверять здоровье нужно дважды в год; что инфекция не передается через объятия и рукопожатия, а если ваш друг, с которым вы вместе много лет, заболел - это не повод им пренебрегать. Он просто пьет таблетки от хронического заболевания, как это делает, допустим, человек с давлением. Казалось бы, очевидные вещи. Но недавно фонд проводил исследование среди студентов, и выяснилось, что многие готовы бросить любимого человека, которому клялись в вечной привязанности, если узнают, что он болен ВИЧ. С другой стороны, увы, это не всегда страх. Это уход от проблем. Так поступают часто и в том случае, если обнаруживается другая тяжелая болезнь. Поэтому меняя отношение в обществе к людям, живущим с иммунодефицитом, есть шанс изменить отношение к тяжелым диагнозам в принципе и помочь многим. И начать тут нужно с самих заболевших.

- Когда мы впервые знакомимся, люди, как правило, говорят, что они страдают ВИЧ или болеют ВИЧ, - говорит Роман, сотрудник фонда и руководитель этого направления, не скрывающий своего диагноза. - А задача группы - чтобы они не болели и не страдали, а полноценно жили с ним. Для этого нужна психологическая адаптация к диагнозу. Это очень непросто. Приведу такой пример. Девушка боялась вообще всего: боялась сказать кому-то, боялась самого диагноза. Заразилась она от мужа, а до этого считала, что уж ее-то это никак не может коснуться. После общения в группе она, как мы говорим, открыла лицо. Она работает психологом и иногда, если надо заставить человека взглянуть на себя по-другому, прямо говорит о своем диагнозе. Сейчас среди заболевших все больше людей около 40 и за 40, состоявшихся, с налаженной жизнью, в меру консервативных. Для них очень тяжело принять свой диагноз, самого себя. В этом и помогает наша группа, наше общение. Сотрудники ТАС призывают людей, живущих с ВИЧ, не замыкаться в себе и в своих проблемах. Помощь всегда можно найти, как и понимание среди людей с таким же диагнозом. Счастливо жить, работать, общаться, заводить семью и здоровых детей с ВИЧ возможно на 100%.

ВНИМАНИЕ!

Благотворительный фонд поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом, ТАС приглашает людей, живущих с ВИЧ, пройти анкетирование. Опрос анонимный, проводится на сайте фонда. Чтобы эффективнее помогать людям, живущим с ВИЧ, нужно понимать проблему изнутри. Поэтому сейчас на сайте фонда проводится анкетирование для жителей города Иркутска. Мы приглашаем вас перейти по ссылке https://tac-fund.org/anketa/ и ответить на вопросы. Это займет не более 10 минут.