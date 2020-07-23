2020-07-23T06:42:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 июля: 73% больных лечатся амбулаторно

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 июля
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 июля: 73% больных лечатся амбулаторно.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 июля: 73% больных лечатся амбулаторно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Коронавирус в Иркутске, 23 июля. Заболеваемость в регионе ощутимо идет на спад, хотя говорить о том, что инфекция уже не тревожит, рано. В последние сутки диагноз COVID-19 поставлен еще 171 жителю региона. Однако, как показывает официальная статистика, которую публикует минздрав Приангарья и Яндекс, мы наблюдаем очевидное падение количества случаев заражения. Ежедневно число больных увеличивается не на 200-300, как еще неделей ранее, а намного меньше заболевших.

Количество заражений и выздоровлений в Иркутске ( официальная статистика, Яндекс)

Количество заражений и выздоровлений в Иркутске ( официальная статистика, Яндекс)

Коронавирус в Иркутске, 23 июля, что открыто:

Санатории - закрыты

Бассейны - закрыты

Сауны - закрыты

Общественные бани - открыты

Шейпинг-клубы - открыты

Летние веранды, летние кафе - открыты

Турбазы - открыты

( Все что, открыто, работает с ограничениями по наполняемости).

Ситуация по коронавирусу в Иркутске на 23 июля.

Ситуация по коронавирусу в Иркутске на 23 июля.

Коронавирус в Иркутске, 23 июля: на лечении в госпиталях 27% больных

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 23 июля внушают оптимизм. Всего заразившихся с начала пандемии 12 тысяч 323 человека, но выздоровели уже 8 тысяч 352 ( и эта цифра выросла за прошедшие сутки на 219). А это значит, что вылечились, ни много ни мало, 67.4%. Регион выздоравливает.

Есть и еще хорошие новости. В лечебных учреждениях находится только 27% из 3798 жителей Приангарья, которые проходят сейчас лечение. А остальные - дома, под наблюдением врача.

К сожалению, растет и число смертей. На сегодня с диагнозом коронавирус скончались уже 173 человека, из них непосредственно от COVID 19 - 103.

Это последние новости о коронавирусе на 23 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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