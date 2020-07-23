Эксперт рассказал, куда могут поехать в отпуск жители Иркутска и получить компенсацию в 15 тысяч

Нынешним летом нам всем пришлось изменить свои планы на отпуск. За границу не полетишь, денег в кармане ощутимо меньше, да и вообще нестабильная ситуация. Но как без подзарядки? Как, хоть раз в году, не окунуться в прохладную воду? Не забыть обо всем под жарким солнцем? Не поесть летних спелых фруктов и шашлыков на свежем воздухе? Юг страны уже порядком забит – отдыхающих там как сельдей в бочке. Да и туры из Сибири дороги, двухнедельный отдых с перелетом обойдется в сумму больше много 100 тысяч. А если недорого, не на юг и не на Ольхон, то куда? Можно отдохнуть недалеко – в Хакасии, Горной Шории, на озерах Красноярского края. И еще получить компенсацию за отпуск до 15 тысяч рублей от государства.

Правда? Правда! Такой отдых с кэшбэком можно планировать с 15 августа. Деньги вернут на карту. Конечно, предполагается, что отдыхающий тоже выполнит ряд условий. О том, что светит рядовому жителю региона, мы поговорили с президентом Сибирско-Байкальской Ассоциации Туризма Игорем Коваленко.

Компенсация за отпуск: деньги вернут за отдых по путевкам

- В первый же день сайт, на который надо заходить, чтобы выбирать предложения для отдыха, просто завис, так много было желающих посмотреть, - говорит Игорь Коваленко. – Для нас это хороший знак – значит, спрос очень большой. Так что туроператоры региона уже начали формировать предложения, которые и будут туда выставлять. Раньше для отдыха в России это было не очень распространено. В большинстве случаев люди сами искали в интернете варианты, куда поехать, сами бронировали гостиницы…Но, кстати, это не для всех удобно, многие хотят, чтобы их встретили, доставили на место, разместили с комфортом.

Туроператоры объясняют – этот проект рассчитан именно на такой, организованный отдых. И повысит уровень знакомства со своей страной. И даже с соседними регионами. Скажем, про Алтай, Белокуриху, многие из сибиряков слышали. А про озеро Карачи с уникальными лечебными свойствами или Горную Шорию – уже редко кто. Еще и спросят – где это? Отвечаем. Озеро в Новосибирской области, а Горная Шория – это юг Кузбасса.

- Крым, сочи и Алтай в список на ближайшие месяцы не вошли, - говорит Игорь Коваленко. – Отдыхающих там и так много сейчас. А вот Кузбасс, Новосибирск, Красноярск, Хакасия – да. Думаю, что в числе самых популярных в нашем регионе по этому проекту будет именно Хакасия. Там знаменитые озера Шира, с большим перечнем лечебных свойств. Да и места интересные.

- А почему не Бурятия? Могут же наши рвануть на Аршан или в Горячинск? Или в Энхалук. Знакомые места!

- Вот именно – знакомые, - объясняет Игорь Коваленко. – И близко. Зачем покупать тур, который включает доставку и экскурсии, если можно сэкономить, доехав самостоятельно. Тем более это и в самом деле недалеко. А в тур, по условиям акции, должна входить и доставка, и размещение в гостинице. Минимальная стоимость на 5 дней – 25 тысяч рублей. Ну это совсем немного. Кэшбэк дикому туристу не положен.

Хотя окончательные положения программы еще не сформированы и будут известны на днях. Туда могут войти и отели, и санатории. Из тех регионов страны, что подальше (а, значит, и тур туда обойдется примерно во столько же, как и на юг страны, а то и дороже) многих интересует Камчатка и Карелия (полный список регионов есть на сайте kp.ru)

КОНКРЕТНО

Где и как оформить тур, чтобы получить компенсацию

В любом случае, просто выбрав путешествие и купив билет на сайте авиакомпании, возврат денег не получишь. Для этого надо будет зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), присмотреть предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там уже выбрать тур на странице, созданной специально под акцию, оформить поездку и оплатить ее картой МИР. Другая карта не подходит, поэтому всем, кто хочет воспользоваться программой, нужно ее оформить. Дело это нехлопотное, карту предлагает не один банк. Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней. Полученный кэшбек освобожден от налогов..

СКОЛЬКО ЗАПЛАТЯТ

Если тур стоит от 25 до 50 тысяч рублей – на банковскую карту вернется кэшбек в 5 тысяч рублей, если 50 – 75 тысяч рублей – получите назад 10 тысяч рублей.

Для туров дороже 75 тысяч рублей – возврат в размере 15 тысяч рублей.

Максимальный размер кэшбека на одну банковскую карту — 15 тысяч рублей. А это значит – едете вдвоем-втроем, берите две карты.

ГДЕ ОТДОХНУТЬ В СИБИРИ

Озеро Шира

Это одно из самых популярных туристических мест в Сибири, курорт. Находится в 340 км. Красноярска. Вода озера слабосоленая, минерализованная, признана лечебной. Берег песчаный, с удобными пляжами, а само озеро хорошо прогревается летом, вода в нем теплая. Рядом еще несколько озер, в том числе соленых. Минимальная цена 1500 рублей в сутки.

Озеро Карачи

Это горько-соленое озеро, расположенное в 400 километрах от города Новосибирска. Озеро служит источником лечебной грязи, больше 100 лет здесь грязевой и бальнеологический курорт федерального значения. Минимальная цена от 2300 рублей.

Горная Шория

В отдых в Кемеровской области обязательно будут включены великолепная Горная Шория, заповедный Кузнецкий Алатау. Из местных курортных зон более всего известны Шерегеш, этко-комплекс «Танай» (Горная Шория) и «Горная саланга» (Кузнецкий Алатау). Минимальная цена от 1500 рублей.