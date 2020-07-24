2020-07-24T14:03:24+03:00
Общество

«Как я совратила буддийского монаха»: ради русской красавицы служитель забыл обет безбрачия

Рижанка с русскими корнями Мила Янковка 7 лет счастливо живет в Таиланде [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Мила и ее муж Тэн. Фото: личный архив Милы ЯнковкиМила и ее муж Тэн. Фото: личный архив Милы Янковки
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- Я совратила буддийского монаха! – смеется Мила Янковка, латышка с российскими корнями.(thailand_mila) Сейчас ей 36, она живет в Таиланде с семьей - дочкой и мужем. Казалось бы, их союз невозможен в принципе, но для любви нет преград. Фраза банальная, но история Милы - тому доказательство. Восемь лет назад эта яркая блондинка приехала в Индию и красотой и обаянием очаровала… настоящего буддийского монаха. Тот, который дал обет безбрачия, ради Милы отрекся от своей клятвы и вернулся к мирской жизни. А теперь обо всем по порядку.

СУДЬБОНОСНАЯ ПОЕЗДКА В ИНДИЮ

- Я родилась в Риге, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Мила. - Моя мама наполовину русская. У нас до сих пор живут родственники в Смоленске. По отцу у меня украинские и польские корни. Видимо, из-за того что во мне намешано множество кровей, в 18 лет я решила, что хочу путешествовать и увидеть весь мир. И возможность была, ведь я сама зарабатывала. С младшим двоюродным братом уже в то время создали интернет-магазин: продавали детали для телефонов, часов. Заработанных денег хватало на поездки за границу, поэтому училась заочно.

Так выглядел Тэн когда был монахом. Фото: личный архив Милы Янковки

Так выглядел Тэн когда был монахом. Фото: личный архив Милы Янковки

В каждой новой стране Мила оставалась на несколько месяцев, изучала местную культуру. Вид из окна сменялся каждые 2 - 3 месяца: Япония, Китай, Германия, Румыния… В общей сложности девушка объехала 36 стран. Но судьбоносным для нее получилось путешествие в Индию осенью 2012-го.

- На тот момент я бросила якорь в Таиланде, - продолжает Мила. - Там увлеклась буддийской темой. Просто увидела на улицах много монахов, и мне захотелось больше узнать об их жизни, традициях. Знакомая, которая занималась туристическим бизнесом, посоветовала съездить в Индию и посетить в городе Бодх Гайя самое святое место буддистов - храм. Он находится рядом с легендарным деревом Будды, под которым, по приданию на него снизошло просветление.

Тэн и Мила (отмечены в круге) в первые дни знакомства. Фото: личный архив Милы Янковки

Тэн и Мила (отмечены в круге) в первые дни знакомства. Фото: личный архив Милы Янковки

ВСТРЕЧА С МОНАХОМ-МАЖОРОМ

Мила запланировала провести в Индии дней 10, а потом вернуться на жаркие пляжи тайской Паттайи.

- В храме меня встретили 11 монахов, - говорит Мила. - Из них только один говорил по-английски. Это был молодой симпатичный таец - учитель Тэн. Я-то думала, что все монахи какие-то инопланетяне, которые живут на своей планете. Но Тэн оказался очень простым, общительным человеком. Он, как и мы все, слушал музыку, смотрел фильмы, путешествовал. Мы начали болтать часами напролет.

Проблема была лишь в том, что беседовать Тэн и Мила могли лишь в присутствии других постояльцев храма, ведь буддийскому монаху нельзя даже оставаться с женщиной один на один, не то что жениться. Но однажды так получилось, что они все-таки остались вдвоем. Молодые люди заболтались, а их сопровождающие разошлись. «Ты мне небезразлична», - признался Тэн, воспользовавшись ситуацией.

- Тут мы услышали чьи-то шаги, - смеется Мила. – И чтобы никто нас не заметил, побежали в другое помещение храма. Убежать-то мы убежали, только Тэн резко остановился, и я врезалась в него. То, что я даже случайно его дотронулась, уже был грех. Но мы оба смолчали.

Мила и Тэн после возвращения в Таиланд. Фото: личный архив Милы Янковки

Мила и Тэн после возвращения в Таиланд. Фото: личный архив Милы Янковки

После той истории Тэн все больше рассказывал Миле о себе. Присутствие других монахов его ни капли не смущало. Оказалось, до монашества жизнь Тэна походила на жизнь российского мальчика-мажора. Он родился в обеспеченной семье - в Таиланде у его родителей крупный автосервис. Почти до 30 лет парень просто прожигал жизнь: путешествовал по Европе, гулял в ночных клубах, все время проводил с друзьями. И если российский отец-бизнесмен в таком случае отправляет непутевого отпрыска на перевоспитание в армию, то тайский папа отдает сына в монахи. Так поступил и отец Тэна.

- В Таиланде вообще принято, что каждый мужчина за свою жизнь должен хотя бы на недельку стать монахом, - объясняет Мила. - По их мнению, если ты становишься монахом – значит, ты настоящий мужчина. Родители Тэна уговорили его уйти в монастырь хотя бы на неделю. Он согласился. Уходил туда, как в армию. Накануне крепко напился с друзьями и пришел на утро с похмелья. А через 3 месяца он решил, что в мирскую жизнь не вернется. «Почувствовал там спокойствие и стал счастливым», - вот так он мне рассказывал.

Теперь Тэн солидный бизнесмен, а Мила блогер. Фото: личный архив Милы Янковки

Теперь Тэн солидный бизнесмен, а Мила блогер. Фото: личный архив Милы Янковки

К моменту знакомства с Милой ее будущий муж провел в храме уже 1,5 года. В Индию же приехал за месяц до встречи с ней.

- Через 5 дней общения я поняла, что Тэн мне нравится, - рассказывает Мила. - И я ему тоже. Когда пришло врем уезжать, он попросил меня остаться. Так вместо 10 дней я прожила в Индии больше месяца.

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ!»

Кстати, уезжали обратно в Таиланд Тэн и Мила одним рейсом. Мила вернулась в Паттайю, где решила с братом развивать интернет-сайт, а Тэн - в провинцию Сонгкхла, где продолжил жить в местном храме.

- Конечно, мы обменялись телефонами, - говорит Мила. - Переписывались с утра до вечера.

Через 3 месяца Тэн написал Миле примерно такое сообщение: «Я больше не могу без тебя жить, хочу бросить все ради тебя. Мы должны быть вместе!» Мила тоже не стала скрывать чувств. Правда, быстро вернуться к мирской жизни у Тэна не получилось. По правилам, чтобы не накликать на себя неудачу, монах сначала обязан рассчитать подходящую дату. У возлюбленного Милы она выпала на 9 октября 2013-го, а на дворе - март.

- Я думала, что придумал отмазку, - говорит Мила. - Брат мне говорил, что я не нужна Тэну. Мама и вовсе кричала: «Забудь!»

Мила в окружении всей семьи. Справа родители Тэна. Фото: личный архив Милы Янковки

Мила в окружении всей семьи. Справа родители Тэна. Фото: личный архив Милы Янковки

«ДОЧЬ УЧИТ ПАПУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ»

9 октября у Милы раздался звонок.

- Любимая, я освободился! Я люблю тебя и еду к тебе! Собирай вещи - мы начинаем жить вместе, - сказал Тэн.

В свой день рождения, 14 октября, Мила встретилась с Тэном в аэропорту его родного города Хатъяй. Пара заселилась в квартиру тайца, которую он купил еще до ухода в монашество. Мила оставила бизнес на брата и устроилась преподавателем английского в колледж. Четыре года влюбленные прожили вместе, а когда узнали о том, что у них будет ребенок, Тэн сделал Миле предложение.

- Его родители отнеслись ко мне отлично, - говорит Мила. - Они мне даже благодарны - мечтали, чтобы он оставил монашество. Свадьбу сыграли в европейском стиле. Она ничем не отличалась от русской: пригласили друзей, родителей. Моя мама впервые прилетела в Таиланд. Кстати, теперь она души на чает в зяте и называет его «мой любимый чучмек».

Свадьбу Мила и Тэн сыграли в европейском стиле. Фото: личный архив Милы Янковки

Свадьбу Мила и Тэн сыграли в европейском стиле. Фото: личный архив Милы Янковки

Летом 2018-го у Милы и Тэна родилась красавица дочурка - Шантэль. Женщина говорит, что за 7 лет совместной жизни ни разу не пожалела о своем решении жить на другом конце света с человеком другом нации.

- Конечно, мы иногда ссоримся, как любые муж с женой, - говорит Мила. - Но тарелки по кухне не латают при этом, быстро идем на примирение. Тэн первый всегда мирится. Общаемся на английском - Тэн русский еще не выучил, знает самые простые слова. Но наша дочка уже начала учить папу русскому.

Сейчас Тэн занимается бизнесом, продолжая дело родителей. Мила, чтобы не сидеть у мужа не шее, тоже нашла себе доходное занятие: раскрутила страницу в Инстаграме, ведет блог, где рассказывает 55 тыс. подписчиков о жизни в Таиланде. А еще ведет рубрику под названием «Как я совратила буддийского монаха», в которой публикует главы из своего рассказа о знакомстве с мужем.

- Одно издательство уже предложило мне написать роман, - признается Мила.

Мила и Тэн счастливы вместе уже 8 лет. Фото: личный архив Милы Янковки

Мила и Тэн счастливы вместе уже 8 лет. Фото: личный архив Милы Янковки

ИСТОЧНИК KP.RU

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