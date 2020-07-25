2020-07-25T12:58:04+03:00
Общество

Сибирского кота-байкера скоро поставят на сноуборд

Хозяин планирует снимать приключения Лакея на камеру [фото, видео]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Сибирского кота-байкера скоро поставят на сноуборд.Сибирского кота-байкера скоро поставят на сноуборд.
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Видели такое? На плече у мотоциклиста путешествует…самый настоящий пушистый кот. Вместе они накрутили уже несколько сотен километров. Сибирский кот-байкер со звучной кличкой Лакей уже стал звездой соцсетей. Фото с рыжим бродягой постят все.

-Это еще что! Я планирую купить камеру и…поставить кота на сноуборд. Пусть рассекает, он у меня отчаянный, ничего не боится, - улыбается хозяин ставшего в одночасье звездой Инстаграма Лакея.

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Кот-байкер и его хозяин путешествуют
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Почему бы во время мотопробега не угоститься мороженым?

Почему бы во время мотопробега не угоститься мороженым?

-А не страшно, что упадет? Нравится ему самому-то кататься?

-Он еще тот зверюга!, - говорит хозяин. – Настоящий сибирский кот. Всегда сам решает, хочется ему ехать или нет. Не захочет – с места не сдвинешь. Но обычно, как только увидит, что я ухожу, бросается вслед и из дома и не дает выйти, пока не возьму его с собой.

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Кот Лакей к экстриму готов
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А появился Лакей в квартире сибиряка Семена Витязева случайно. Его будущий хозяин просто искал пушистого котенка тигрового окраса. О том, что когда тому исполнится два месяца, он отправится на его плече в свое первое путешествие, а потом это станет традицией, даже не помышлял. Сначала посадил его за пазуху, потом решил возить с собой в кармане, в корзинке. Однако однажды кот запрыгнул на плечо и «освоил» велосипед и стал ездить вместе с 33-летним хозяином в его веломастерскую, а потом, когда Витязев приобрел мотоцикл, стал заправским байкером, ездит в мотопробеги между Иркутском и родным Усольем.

-Но, прежде чем покорять дальние пространства, я закажу Лакею хороший мотошлем, чтобы ему на скорости уши не надуло, - говорит Семен Витязев. –Все-таки впереди у него снежные склоны, зима и сотня километров в час.

Приключения кота Лакея Семен Витязев собирается сделать достоянием широкой общественности. Он уже постит в инстаграме, который называется «втему» - «2kotanamotake» первые мотогонки серьезные своего питомца.

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Кот-байкер готов на старт
23 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
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Кот-байкер и Семен Витязев
15 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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