2020-07-26T11:26:39+03:00
Происшествия

Рейс Москва - Улан-Удэ совершил экстренную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажира

Нарушителя передали сотрудникам транспортной полиции
Анна ПОПОВА
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Рейс Москва - Улан-Удэ совершил экстренную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажираРейс Москва - Улан-Удэ совершил экстренную посадку в Иркутске из-за закурившего пассажираФото: Иван ВИСЛОВ
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Вечером 25 июля из одного из московских аэропортов вылетел самолет, который направлялся в Улан-Удэ. Сначала все было хорошо: погода летная, полет нормальный. Однако в какой-то момент пассажиры и экипаж почувствовали запах дыма. Неужели что-то горит? Оказалось, что причиной задымления стал один из пассажиров, который летел к себе домой, в Бурятию, и решил закурить сигарету прямо на борту воздушного судна! Чтобы "подымить" и остаться незамеченным, 53-летний мужчина закрылся в туалете, однако его быстро вычислили бортпроводники. Видимо, пассажир так сильно боялся полета, что решил таким образом снять стресс.

"Командир воздушного судна решил отказать нарушителю в дальнейшем перелете и высадить его в аэропорту Иркутска, куда заблаговременно вызвали сотрудников транспортной полиции", - сообщили в пресс-службе ВС ЛУ МВД на транспорте.

После того, как дебошира задержали и отвезли в отделение, самолет продолжил свой путь и приземлился в столице Бурятии, совсем немного отстав от графика.

Какое наказание ждет нарушителя спокойствия в самолете? На него уже завели протокол об административном правонарушении - мужчине придется заплатить штраф за курение в неположенном месте. Также возможно, что и авиакомпания потребует от пассажира с вредной привычкой возместить все расходы, которые ей пришлось понести из-за вынужденной остановки в иркутском аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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