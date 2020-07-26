Вот уже несколько дней в социальных сетях обсуждают видео, которое даже попало в эфир одного из центральных телеканалов. На нем видно, как в небе пролетает спиралевидный яркий объект, который быстро удаляется, а затем гаснет.

"Смотри - что это? Может быть, инопланетяне?" - слышно за кадром видео.

"Нет, это, наверное, дрон!" - возражают на заднем плане.

В большей части пабликов, разместивших эту запись, утверждается, что это НЛО, которое заметили жители Бурятии. Однако в комментариях в этом быстро усомнились. В первую очередь пользователей смутил язык, на котором говорит один из очевидцев в видео - ведь он совсем не похож на бурятский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/792664" frameborder="0"></iframe> Видео с НЛО, якобы пролетевшим над Бурятией, было снято в Казахстане или Тыве. Видео: группа Вконтакте "PITBULLMONSTER".Предоставлено "КП"

Оказалось, что причиной, по которой многие уверены, что летающий объект пролетел именно над Бурятией, стал один из первых постов на эту тему, опубликованный на одном из развлекательных порталов еще 24 июля.

"Жители республики Бурятия стали свидетелями необычного летающего объекта. Нечто в форме затухающей спирали пролетело в небе над Кызылом и было видно в течение нескольких минут", - говорится в подписи к видео.

Не нужно быть знатоком географии, чтобы заметить, что Кызыл находится совсем не в Бурятии, а в Тыве, которая хоть и находится не так уж и далеко, все равно является другим регионом. Таким образом, эта ошибка распространилась по интернету и даже закралась в сюжет одной из телекомпаний.

Но что же в итоге мерцает в ночном небе на этом видео? Скорее всего, это комета NEOWISE, которая должна была пролететь рядом с Землей как раз в то время, в которое и было создано видео. Это одно из самых ярких небесных тел, которое пролетало над нашей планетой за последние 10 лет - неудивительно, что оно наделало много шума в соцсетях.

Однако есть и еще одна версия происхождения этого так называемого НЛО. Также это может быть одной из ступеней грузового космического корабля "Прогресс", который вышел на орбиту 23 июля. Но тогда, скорее всего, его полет запечатлели в Казахстане, где кстати, есть населенный пункт с похожим названием Кызылорда. В любом случае, нет никакого повода для паники или беспокойства. Будь это хоть комета, хоть часть корабля - это обычное космическое явление, которое, к тому же, еще и невероятно красивое.