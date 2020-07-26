Целую неделю по Бурятии путешествовал необычный турист. К берегам Байкала приехал голливудский актер Стивен Сигал, которого вы можете помнить по боевикам из 90-х, в которых он в одиночку расправлялся с террористами и прочими бандитами. Но как же в Бурятию занесло звезду Голливуда? Оказалось, что у Стивена Сигала есть бурятские корни, которыми он очень гордится!

Приключения Стивена Сигала в Бурятии: звезда Голливуда посетил дацан и выпустил мальков омуля в Байкал. Фото: пресс-служба правительства Бурятии

"Я изучал родословную, нанимал для этого множество специалистов, которые составили для меня подробное генеологическое древо, - рассказал актер на пресс-конференции, - Оказалось, что мои предки были и на Байкале, и в Якутии, и даже во Владивостоке. С 19 века некоторые из них начали путешествовать на запад. В итоге кто-то осел в Москве и Санкт-Петербурге, кто-то - в Белоруссии, а кто-то смог в итоге добраться и до Америки".

Также Стивен Сигал исповедует буддизм, и будучи примерным верующим, первым делом он посетил Иволгинский дацан, где поклонился нетленному телу Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Артист рассказал, что это событие произвело на него прекрасное впечатление.

Приключения Стивена Сигала в Бурятии: звезда Голливуда посетил дацан и выпустил мальков омуля в Байкал. Фото: пресс-служба правительства Бурятии

"У людей в Бурятии есть уникальные, традиции, культура и язык, который они получили от своих предков, - рассказывает актер. - И это высочайшая ценность - его обязательно нужно сохранять. Некоторые священные тексты в буддизме датируются двумя тысячами лет и передаются из уст в уста. И нужно продолжать эту традицию".

Кстати, перед тем, как посетить священный храм, Сигалу нужно было купить продукты для обряда, за которыми он заехал в первый попавшийся гипермаркет, чем очень удивил покупателей. Еще бы - не каждый день вместе с тобой в очереди в кассу стоит звезда Голливуда!

datsan_sangha Приключения Стивена Сигала в Бурятии: звезда Голливуда посетил дацан и выпустил мальков омуля в Байкал. Видео: группа в Инстаграме "Дацан Сангха"

Приключения Стивена Сигала в Бурятии: звезда Голливуда посетил дацан и выпустил мальков омуля в Байкал. Фото: инстаграм ТРЦ "Мёд"

Ну и куда же без знакомства с традиционными бурятскими видами спорта! Специально для именитого гостя на территории дацана устроили показательные выступления борцы и лучники. Но больше всего бывалого Стивена Сигала удивили соревнования по разбиванию хребтовой кости. Актер удивлялся: как спортсменам удается так легко ломать их с одного удара?

datsan_sangha Приключения Стивена Сигала в Бурятии: звезда Голливуда посетил дацан и выпустил мальков омуля в Байкал. Видео: группа в Инстаграме "Дацан Сангха"

Приключения Стивена Сигала в Бурятии: звезда Голливуда посетил дацан и выпустил мальков омуля в Байкал. Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Но на этом приключения "голливудского бурята" не закончились. Затем актер отправился на Байкал, где ему предстояло выполнить важную миссию: но она не имела прямого отношения к спасению мира. Он приехал, чтобы помочь выпустить мальков омуля в озеро. На фото видно, как сосредоточенно Сигал относится к новому для него заданию.

Приключения Стивена Сигала в Бурятии: звезда Голливуда посетил дацан и выпустил мальков омуля в Байкал. Фото: пресс-служба правительства Бурятии

"Большой эксперимент по выращиванию омуля сегодня завершился. И я рад, что это произошло в такой компании", - делится начальник байкальского филиала "Главрыбвод" Леонид Михайлик.

Приключения Стивена Сигала в Бурятии: звезда Голливуда посетил дацан и выпустил мальков омуля в Байкал. Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/792686" frameborder="0"></iframe> Приключения Стивена Сигала в Бурятии: звезда Голливуда посетил дацан и выпустил мальков омуля в Байкал. Видео: пресс-служба Байкальского филиала ФГБУ "Главрыбвод".Предоставлено "КП"

Стивен Сигал признался, что поездка к священному озеру прошла так, как он и ожидал. Актер искупался, насладился его красотой и призвал жителей Бурятии беречь Байкал - ведь это одно из главных богатств страны.

"Я бы с удовольствием вернулся сюда еще не раз, ведь главная проблема по очистке озера Байкал все еще не решена до конца, - заявил актер".