«Перед экзаменами катался на велосипеде и рисовал»: выпускник из Ангарска рассказал, как набрал 200 баллов на ЕГЭ

Вот и позади волнительное время для одиннадцатиклассников - сдача ЕГЭ. Сроки в этом году сдвинулись почти на месяц и для ребят это, в общем-то, сыграло на руку – было больше времени подготовиться. И в доказательство тому - выпускники, набравшие по 100 баллов.

Больше всего стобалльников в Иркутской области по русскому языку - 32 выпускника. Есть наивысшие результаты и по другим предметам - математике, литературе, информатике. А больше всех отличился одиннадцатиклассник из школы № 10 Ангарска Илья Бедник. Парень набрал 200 баллов ЕГЭ по двум предметам, да еще и каким - математике и информатике! По русскому у него тоже высокий результат - 94 балла, совсем чуть-чуть не хватило до 300.

- Если честно, я долго не мог поверить, что набрал 200 баллов, не ожидал такого результата, - улыбается Илья Бедник. - Хотя готовился, конечно, на совесть. Математикой я увлекся еще в пятом классе, каждый год участвовал в городских олимпиадах, а с 9 по 11 класс - в региональных. И всегда занимал призовые места! Информатикой заинтересовался в старшей школе. Точные науки мне очень по душе. Почему? Когда находишь ответ, то наверняка знаешь: он либо верный, либо нет, и не нужно рассуждать.

Илья давно увлекается математикой и информатикой. Фото: личный архив.

И одноклассники Ильи любят математику и информатику, для них каждый урок или внеклассное занятие - не просто учеба, а еще и приятный и интересный досуг с друзьями. Но наивысший балл на ЕГЭ удалось набрать только Илье. При этом он не зубрил формулы и теоремы круглыми сутками, нет. Наоборот, старался меньше думать о предстоящих экзаменах.

- В приметы я не верю. Главное - это хорошая подготовка и отдых, - уверен Илья Бедник. - Я плотно готовился к ЕГЭ каждый день, но максимум до 15 часов, а затем занимался спортом - ходил в тренажерный зал, катался на велосипеде. А еще много рисовал. Я окончил художественную школу, и сейчас развиваю навык рисования гипсовых голов и разных композиций. Это хороший способ расслабиться, а еще - подготовиться к поступлению в вуз.

Планы у Ильи серьезные. Он собирается подавать документы в Московский архитектурный институт. Его мечта - проектировать современные здания, жилые комплексы, торговые центры. Чтобы пройти в вуз на бюджет, помимо результатов ЕГЭ, как раз нужно справиться со вступительными художественными экзаменами.

Ну а сама сдача единого государственного экзамена в Ангарске, по словам парня, не была напряженной из-за коронавируса.

- Да, температуру нам измеряли, рассаживали, но в целом атмосфера в аудитории была, как на обычной олимпиаде - лично я не волновался, - улыбается Илья Бедник. - А когда стали известны результаты, мы с родителями устроили небольшое чаепитие с тортиком - отметили 200 баллов.

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