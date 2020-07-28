Почему в кризис работать за ту же зарплату приходится вдвое больше

«Бухгалтер. Стаж 20 лет. Опыт работы – бухгалтер, зам. главного бухгалтера, главный бухгалтер в Ангарске. Возраст - 50 лет. Готова к переезду в Уренгой. Зарплата - 30 тыс. рублей». Рядом резюме других специалистов в этой сфере, готовых работать за 70, 60, 50, 40 и 25 тыс. рублей. Чем больше у работодателя вариантов найти нужного ему человека, тем шире разброс зарплат и ниже ожидания.

Готовы работать больше и за меньшую зарплату

- Падение зарплатных ожиданий в регионе не очень большое, тем не менее такую динамику в разрезе полугодий мы наблюдаем редко. Так, в 1-м полугодии 2019 года ожидания соискателей выросли на 1,72%, во 2-м полугодии – на 3,14%. В этом году соискатели стали чуть скромнее в своих запросах, что объясняется непростой экономической ситуацией в стране и регионе, - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Проще говоря, наш главбух с огромным опытом готова работать за 30 тысяч, но если не повезет, согласится и за 27… Если взять всех, кто ищет работу в Иркутске - от юристов до водителей на вахту, то в среднем они рассчитывают на доход в 36,9 тыс. рублей. В январе ждали побольше - 37,6 тысячи. Но это не такая уж и большая разница. По области ожидания хорошей получки упали еще сильнее, а по России - больше чем на 5%.

- Далеко не все готовы работать за меньшую зарплату, - говорит директор одного из иркутских кадровых агентств Алина Даниленко. - Например, сейчас мы подбираем сотрудников на вахту. Условия работы там, конечно, очень сложные. Но и профессионалы в дефиците. Бульдозеристам, крановщикам или водителям КамАЗа готовы платить весьма прилично. И за меньшие деньги они на север просто не поедут, как и инженеры или врачи. А вот отрасли, которые пострадали от кризиса, - другое дело. Уволенные или сокращенные готовы и за меньшие деньги трудиться, лишь бы место найти.

Только в июне и только через государственную службу занятости работу искали 14,6 тыс. жителей региона. Многие нашли подходящее место, но не все. Предприятия заявили о том, что им необходимы 54 тыс. человек. Но 42,3 тысячи из них предполагают рабочие профессии. А куда деваться офисным клеркам?

Но получка при этом… выросла

«Да вы что! Не получка выросла, а мы работать стали как проклятые! Почти в две смены!» - так скажут почти все. И люди правы. Хотя статистика настаивает. В благополучном октябре, когда мы еще не знали о коронавирусе и кризисе, средняя зарплата в регионе была 44,8 тыс. рублей, а согласно последним данным статистики, уже 48 тысяч. И за это время упал доход только в строительстве. Во всех остальных ведущих отраслях он вырос, и значительно. Скажем, в финансовой сфере нынче средняя зарплата 65,6 тыс. рублей, а была 62 тысячи; на транспорте - 57,4 тыс. рублей, а было - 54 тысячи. В чем подвох?

- Никакого парадокса в этих данных нет, все верно, - говорит экономист Виктор Чебунин. - Практически во всех отраслях прошли сокращения, увеличилось число безработных и тех, кто на минималке. Все же остальные стали зарабатывать больше. Правда, и работать пришлось интенсивнее - производительность труда, которая отставала от западной в 1,5 - 2 раза, сейчас значительно выросла. Другое дело, что профессиональное выгорание при таком труде происходит достаточно быстро. Но у людей нет выхода.