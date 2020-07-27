Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 июля: сегодня открываются часть кафе и ресторанов

Коронавирус в Иркутске, 27 июля. Число зараженных коронавирусом вплотную подошло к 13 тысячам. Но рост в последнюю неделю существенно замедлился и снизился с трехсот новых случаев до 160-170. Уменьшилось и число больных, нуждающихся в медицинской помощи в условиях ковидных госпиталей, сейчас их меньше тысячи. Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 2768, и эта цифра - около трех тысяч - тоже стабильна. Болезнь полностью победили 9046 жителей региона. За минувшие сутки выздоровело еще 78 пациентов. Это дало возможность при продлении режима самоизоляции для пожилых и больных людей до 1 августа, снизить количество ограничений.

Коронавирус в Иркутске, 27 июля. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, 27 июля: что открыто

Турбазы - открыты с ограничениями

Шейпинг -клубы - открыты с ограничениями

Гостиницы -открыты с ограничениями

Летние кафе - открыты

Кафе и рестораны при гостиницах - открыты с ограничениями с 27 июля

Музеи - открыты с ограничениями

Статистика заболеваемости в Иркутской области на 27 июля. Оперштаб.

Коронавирус в Иркутске, 27 июля: на прошедшей неделе число заболевших выросло на 11%

Это данные сравнительного анализа информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Иркутская область уже не попадает ( и это нам очевидно) в список с самым высоким индексом прироста заболевших. Его возглавляет Сахалинская область — 26%. На 2-м месте — Курганская область (20%), 3-е место у Алтайского края (18%).

Алтайский край лидирует в рейтинге по Сибири с самым высоким показателем прироста заболевших. На 2-м месте по округу — республика Алтай (16%), 3-е место заняла Кемеровская область (15%).

В 65 регионах России (подавляющее большинство) процент прироста заболевших по состоянию на 17 июля не превышает 10%. Это наиболее благополучные территории. За неделю их стало больше на 11. Из числа регионов СФО в эту категорию теперь входят Новосибирская область, Красноярский край, Хакасия и Тыва.

Еще в 19 регионах РФ этот показатель колеблется от 11 до 20%. Их количество за истекшую неделю наоборот уменьшилось на 7. Среди них — все прочие регионы Сибири, в том числе и Иркутская область. Общероссийский показатель еще более понизился. 17 июля он равнялся 6%, а сейчас — 5%.

Прирост случаев за неделю. ИЦК

Это последние новости о коронавирусе на 27 июля.