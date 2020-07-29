Парашютный спорт в Иркутске: по вам скучает высота

Ощущение свободного падения, адреналин, буря эмоций… О чем это? Конечно, о прыжке с парашютом. Но решаются на него не все. Еще бы! Решиться сделать шаг из самолета в пропасть - все-таки надо быть смельчаком или отчаянным романтиком. А вдруг не раскроется? Но страх не единственная причина отказа от мечты.

В парашютный спорт не попасть, да и учиться долго, уверены некоторые.

Нет, нет и еще раз нет. Парашютный спорт в Иркутске - намного проще, чем вы думаете.

Первым делом не самолеты, а обучение

- Любой спорт полезен для здоровья, но парашютный хорош тем, что из всех он самый яркий и красивый, - рассказывает парашютист-укладчик Иркутского учебного авиационного центра ДОСААФ Наталья Левера. - По большому счету, это образ жизни. Парашютисты - особая каста людей, ведь далеко не каждый осмелится на прыжок. Но когда ты впервые ощутишь вкус свободного полета, тебе будет хотеться еще и еще.

Само собой, романтика - это хорошо, но всем ли это так полезно? Естественно, ограничения в таком серьезном виде спорта есть, и их немало. Первое - возраст. Спортсменам младше 14 лет полеты запрещены. Ребятам постарше можно попробовать свои силы, но только с разрешения родителей. Второе ограничение - вес. Он должен быть не меньше 45 кг и не больше 100 кг. Третье - проблемы со здоровьем. Во время полета организм испытывает серьезные перегрузки. Поэтому если, например, имеются заболевания сердца, то о небе придется забыть.

Еще раз пройдемся по пунктам. Возраст, вес соответствуют требованиям? И на здоровье не жалуетесь? Смело записывайтесь на первый полет. Но, понятное дело, он начнется с обучения. Все-таки парашютный спорт в Иркутске - это увлечение, которое требует определенных знаний.

Парашютный спорт в Иркутске: по вам скучает высотаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

800 метров - рубеж для новичка

- Нужно как следует подготовиться, - объясняет Наталья Левера. - Первый блок - теория. Вам расскажут об истории парашютного спорта, объяснят строение парашюта, расскажут о том, как управлять и как вести себя в особых случаях. Второй блок - практика и занятия на аэродроме. Плюс ко всему все спортсмены обязаны пройти осмотр врача, а также подписать документ, что не скрывают никаких хронических заболеваний. Только после этого инструкторы допустят до тренажера. Подвесная система регулируется под каждого парашютиста, отлично имитируя полет. С ее помощью оттачиваются все движения еще на земле. Когда все этапы пройдены - в небо!

Однако не стоит думать, что во время первого полета вы будете прыгать с высоты нескольких километров. Как правило, новичков поднимают на рубеж 800 - 900 м.

Потом, если втянетесь в процесс и захотите большего, можно попробовать покорить более серьезную высоту. Она наращивается постепенно: 1200, 1300, 1450, 1600 метров и т. д.

- Все профессионалы проходят этот путь, - заключает Наталья Левера.

КСТАТИ

Правильные одежда и обувь - всему голова

Многие считают это мелочью, но ошибаются. Не забывайте о комфорте. В первую очередь нужно позаботиться об удобных ботинках, которые прочно фиксируют голеностоп. Их также можно заменить кроссовками с хорошей подошвой. И никаких туфель и каблуков! Помните, что правильно подобранная обувь поможет уберечься от возможных травм при приземлении. С одеждой тоже все не так просто: она не должна стеснять движений. В принципе, подойдет обычный спортивный костюм.

НА ЗАМЕТКУ

Горячий чай - с собой!

- Дам еще один совет: отправляясь на аэродром, захватите бутерброды и термос с чаем, - рекомендует Наталья Левера. - Иногда полета приходится ждать очень долго из-за низкой облачности и сильного ветра, поэтому лучше запастись едой и питьем и подготовиться к возможной задержке, которая иногда может доходить даже до нескольких часов.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Признали видом спорта в 50-х годах

Схемы первых парашютов появлялись в трудах ученых со времен Средневековья. Но самая известная модель этого средства передвижения по воздуху принадлежит итальянцу Леонардо да Винчи. Впоследствии многие инженеры создавали парашюты различных конструкций, на которых они спускались с высоты к великому изумлению публики. Вплоть до начала XX века эти приспособления рассматривались исключительно как опасное развлечение, а варианты их использования с пользой описывались разве что в фантастических рассказах о будущем.

Все изменилось в 1912 году, когда россиянин Г.Е. Котельников создал ранцевый парашют в том виде, в котором мы его знаем сейчас. Впоследствии он серьезно занялся разработкой парашютов, которые предназначалась в первую очередь для советских летчиков. Изобретение могло спасти им жизнь в экстренных ситуациях.

В середине 50-х годов прошлого века парашютизм стал официальным видом спорта. В 1951 году прошел первый чемпионат мира по этому направлению. Участники соревнований состязались в точности приземления и выполнении акробатических фигур во время полета. Подобные турниры проводятся и сегодня.