Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 января 2021: по итогам месяца Приангарье снова входит 20-ку регионов России с самой низкой скоростью распространения COVID-19. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.В целом за декабрь по всей Сибири общее число новых случаев заболевания выросло на 27% и превысило 270 тысяч заразившихся с начала пандемии.Коронавирус в Иркутске, 1 января:общее снижение новых случаев- Иркутская область по итогам прошедшего месяца делит с Алтайским краем пятую строчку среди регионов Сибири с наименьшим приростом новых случаев коронавируса. Кроме того, Приангарье снова входит в 20-ку субъектов российского рейтинга, - уточняет пресс-служба ИЦК. - Доля новых случаев инфекции за прошедший месяц - 26%, что составляет 8 431 человек (32% за предыдущий).Показатели Иркутской области сейчас ниже, чем в среднем по России и Сибири. Отмечается, что в течение декабря постепенно снижается число диагностированных случаев коронавируса в сутки. Напомним, также было заявлено, что коронавирус в Иркутске вышел на плато.Больше всего выросло число случаев заболевания в Хакасии - на 46%, в Омской – 33% и Томской – 32%. Минимальный их прирост в Тува — 19%.. Количество новых случаев COVID-19 снизился во всех регионах Сибири в сравнении с предыдущим месяцем. В среднем по стране этот уровень выше.Коронавирус в Иркутске, 1 января:Оперативный штаб Иркутской области приводит последние данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе на первое января. В праздничный день зарегистрирован 271 новый диагноз, а общее число заболевших коронавирусом в Иркутске и регионе достигло 41056 случаев.По данным оперштаба госпитализировано 2617 пациентов. В тоже время ежедневно растет и число выздоровевших. Сегодня, 1 января, оно равно 36 тысяч 091 человек, а за прошедший день оказались в кругу близких с отрицательным анализом на коронавирус 283 жителя Приангарья.Так, выяснилось, что пришлось встретить Новый 2021 год в ковидных госпиталях 2617 жителям. Конечно, всех, кого можно было отправить долечиваться домой, на праздник выписали. Но, увы, многим требуется постоянный медицинский контроль и помощь врачей.Увы, но тяжелую болезнь выдерживает не каждый. Ковид унес жизни 1350 человек, а другие заболевания, осложненные этой инфекцией - еще 188.