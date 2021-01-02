История поражающая своей жестокостью произошла накануне в Чите. В легком трико и футболке с босыми ногами в неотапливаемом гараже с телом, болящим от ударов…. Так провел несколько часов ночью четырехлетний мальчик. Его «наказал» отчим – сначала избил из-за небольшой провинности, а потом запер в том самом гараже. В ту ночь на улице было около тридцати градусов ниже ноля. Дома они были вдвоем. К приходу матери мужчина уже выпустил ребенка из гаража, но последствий такого воспитания – травмы и обморожения – было не скрыть. Женщина обратилась в полицию.Теперь 35-летнему мужчине предстоит ответить перед законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Мужчина задержан на 48 часов. Его допросили. Сегодня, 2 января, в суде будет решаться вопрос о мере пресечения для него. Следователи будут просить, чтобы подозреваемого взяли под стражу. А как же чувствует себя мальчик?- В настоящий момент ребенок находится в больнице с обморожениями рук и ног 1 и 3 степени, телесными повреждениями, в том числе с ушибами мягких тканей лица, - рассказали КП-Иркутск в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства дела. Как сообщили в Следственном комитете Забайкальского края, до этого случая мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов, судимостей не имеет.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08