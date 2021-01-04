«Приказываю: включить выявленный объект культурного наследия «Дом, в котором жил известный кинорежиссер, лауреат Государственной премии РСФСР л.И. Гайдай» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)…», - гласит приказ руководителя службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталия Соколова.Для поклонников режиссера это отличный подарок к 98-летию со дня рождения Леонида Гайдая. Дом этот уже давно является яблоком раздора. В наследство здание на улице Касьянова досталось супруге сценариста актрисе Нине Гребешковой, дочери Оксане, а также племянникам Вере и Константину. Уже много лет назад говорили о том, чтобы сделать в данном доме музей. Мэрия была не против, однако, не получилось прийти к согласию ни властям с собственниками, ни собственникам между собой.- Мы с мамой живем далеко, поэтому отказались от своей доли в пользу идеи создать там папин музей. И вроде как эту задумку поддержали власти, но вот у Кости и Веры другие планы, - рассказала КП-Иркутск в свой приезд дочь Леонида Гайдая Оксана. - Они не особо ладят и теперь не могут между собой договориться, да и не пытаются. Мы с родственниками папы тоже много лет уже не можем договориться.Сколько раз не наведывались корреспонденты в дом, где провел детство режиссера, здание было в плачевном состоянии. Одно время в нем даже жили мигранты из ближнего зарубежья. А между тем большинство представителей культурной общественности Приангарья считают, что там действительно можно организовать дом семьи Гайдай.Ведь в Иркутск семья Гайдаев переехала, когда будущему кинематографисту было всего несколько месяцев от роду – летом 1923-го. Здесь в 1941 году он окончил школу, когда не взяли в армию из-за возраста, устроился в Иркутский драматический театр рабочим сцены. В то время в Приангарье в эвакуацию приехал Московский театр сатиры. Гайдай смотрел все спектакли. Осенью 41-го его все же призвали на фронт, прошел Великую Отечественную войну, награжден медалью «За боевые заслуги». С войны вернулся опять же в Иркутск, окончил театральную студию при все том же драмтеатре, отсюда поехал поступать во ВГИК. После в Иркутск приезжал уже погостить. Вот его фотография 1955 года с семьей – родителями, братом и сестрой в городе на берегах Ангары.О том, как проходило детство Леонида Гайдая, нам рассказал музейный сотрудник.- Детство, думаю, было счастливое, полная семья – старший брат, сестра, - говорит Алексей Бабичев. – Постоянно они занимались творчеством, в доме были книги, периодические издания - отец на это дело никогда денег не жалел. Брат Леонида Александр с ранних лет писал стихи, стал корреспондентом. Лучшим подарком в семье считалась книга. Так и получились творческие люди.Возможно теперь после того, как дом стал памятником, дело сдвинется с точки, ведь на тех, кто владеет объектом культурного наследия, ложатся новые обязанности – содержать постройку в надлежащем виде, а также закрепленный при ней земельный участок, границы которого службой по охране объектов культурного наследия Приангарья также приказано утвердить.Читайте также:Гонорар за «Кавказскую пленницу» Леонид Гайдай прогулял с друзьями в Иркутске (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08