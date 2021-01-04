С горки-ух! Едет на «попке» Андрейка. И Андрейка это совсем не розовощекий мальчуган, а маленькая медведица (такое имя у нее в честь того, кто выкормил из бутылочки). Ей нет еще и года и ничего ребяческое ей не чуждо. Видео, как косолапая с нетерпением мчится кататься, обгоняя ребятишек, накануне опубликовал в своем аккаунте Инстаграм Сибирский зоопарк, чем вызвал неописуемый восторг у сибиряков.«Вы замечательные», «Здорово у вас там», - пишут комментарии виртуальные зрители.Не отстает от топтыгиной и ее подруга – аляскинский маламут Роми. Эта выдумщица вообще покоряет своими фендибоберами так, что у посетителей дух захватывает.- Первый раз мы решили установить небольшую развлекательную площадку – залить деревянную горку, установить лабиринт изо льда для наших гостей и так это понравилось нашим питомцам! – рассказали КП-Иркутск в Сибирском зоопарке в Листвянке. – Андрейка впадать в спячку отказалась, поэтому ежедневно сотрудники выводят ее на прогулки с 14.00 на полтора часа и так же вечером примерно в пять часов. Активности ей не занимать, действительно, как ребенок постоянно хочет бегать, все изучать.Именно в этот промежуток времени ребятишки и могут посмотреть, что зимние развлечения по душе не только им, но и зверятам. Конечно, прокатиться с медвежонком, как это делают сотрудники зоопарка – нельзя, но и просто увидеть такое –море эмоций.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08