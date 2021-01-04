Православное Рождество 2021 в Иркутске – светлый праздник, один из двенадцати главных у христиан, второй по значению после Пасхи. Дата его установлена и не меняется, в России его отмечают по Юлианскому календарю - 7 января.Православное Рождество 2021 в Иркутске: богослуженияПопасть в храм 7 января, конечно, можно будет в течение всего дня, однако, службы пройдут в установленное время – так праздничные богослужения 7 января, как правило, начинаются в 8.30-9 часов утра. Однако, в части храмов города встречать Рождество Христово начнут около девяти -одиннадцати часов вечера 6 января (уточняйте в том храме, в который вы собираетесь пойти – адреса иркутских церквей – ниже). Ночное богослужение точно состоится в Соборе Богоявления Господня, что на Нижней Набережной.- Литургию возглавит митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, рассказал КП-Иркутск секретарь Иркутского епархиального управления священник Стефан Бажков. – Начало в 23.30, продлится примерно до двух часов ночи.Священнослужители просят прихожан соблюдать все санитарные нормы, установленные во время пандемии, приходить в масках. Кстати, если попасть в храм не позволяет здоровье – болеете или опасаетесь из-за пандемии – посмотреть богослужение из иркутского храма можно будет на телеканале «Аист».Православное Рождество 2021 в Иркутске: колядки7 января у православных закончится рождественский пост – в течение 40 дней верующие не вкушали мясные и скоромные блюда, старались чаще посещать храмы, молились дома. После Рождества Христова наступает время праздновать – делится радостью с единоверцами, ходить в гости и колядовать – петь слова знаменитой колядки «Радуйся, ой радуйся, земле, Сын Божий народился».- Все праздничные мероприятия, к сожалению, в связи со сложившейся ситуацией отменены, - уточняет священник Стефан Бажков. – Часть из них – какие-то фестивали, конкурсы для молодежи переведены в онлайн-формат, но по большей части отменены.СПРАВКА «КП»Православные храмы ИркутскаБогоявленский собор, ул. Сухэ-Батора, 1аЗнаменский собор, ул. Ангарская, 14Храм святой великомученицы Варвары, м/р Зеленый, в/ч 59968- К-3Князе-Владимирский храм, ул. Каштаковская, 52Храм Григория Неокессарийского, пер. Краснофлотский, 5Казанский храм, ул. Баррикад, 34Храм в честь Покрова Божией Матери, ул. Рабочего Штаба, 29 - БСпасский храм, ул. Сухэ-Батора, 2Свято-Троицкий храм, ул. 5-Армии, 8Храм Успения Божией Матери, ул. Полярная, 98Христорождественский храм, ул. Мира, 122-аХрам во имя Святого благоверного князя Александра Невского, ул. Якоби, 3Храм во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, ул. Байкальская, д. 165 – ВХрам в честь Входа Господня в Иерусалим, ул. Борцов Революции, 15Крестовоздвиженский храм, ул. Седова, 1Храм во имя Святой блаженной Ксении Петербуржской, ул. Советская, 57-АМихаило - Архангельский храм (Иннокентьевский скит), ул. Академика Образцова, 1Михаило-Архангельский (Харлампиевский) храм, ул. 5-ой Армии, 59Николо-Иннокентьевский храм, ул. Профсоюзная, 45Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона, ул. Академика Образцова, 27Петропавловский храм г. Иркутска, ул. Гоголя, 42Спасо-Преображенский храм г. Иркутска, ул. Волконского, 1Храм во имя Преподобного Сергия Радонежского, ул. Игошина, 8-А