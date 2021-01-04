Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в понедельник, 4 января, госпитализирован. У главы региона подтвердился коронавирус.- Состояние Александра Михайловича медики оценивают как средней степени тяжести, - рассказали в пресс-службе правительства Забайкальского края. - Проходить лечение он будет в мотостационаре городской клинической больницы № 1 в Чите.В правительстве региона рассказали, что руководитель почувствовал, что заболел уже в этом году, на новогодних праздниках. Сделал тест на COVID-19. Он оказался положительным. После получения результата Александр Осипов сразу исключил всевозможные контакты, но оценив состояние здоровье главы врачи настояли на госпитализации.- Все важные вопросы решаются по-прежнему вместе с ним, - отмечают в правительстве. – Глава остается на связи.Но все же на время болезни, замещать его на посту будет Андрей Кефер - первый заместитель председателя правительства Забайкальского края.ЦИФРЫСтатистика заболеваемости коронавирусом в Забайкальском крае28 436 (+237 за сутки) случаев инфицирования коронавирусом подтверждены в Забайкальском крае;26 080 (+286) выздоровели;527 (+5) умерли.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08