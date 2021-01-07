Если праздничные каникулы у вас еще продолжаются, то самое время устроить небольшое путешествие: сменить обстановку и насладиться прогулками по другим городам или на природе. Туристический портал \\"ТурСтат\\" провел онлайн-опрос и составил рейтинг самых любимых мест у россиян для отдыха на Рождество. В топ-10, конечно же, вошел Байкал.Неудивительно. На озере в январе, как, впрочем, и в любое другое время года, - красота! Уже появляется знаменитый байкальский узорчатый лед, кое-где начинают кататься на коньках, да и просто можно полюбоваться зимними пейзажами и подышать свежим воздухом.А какие еще точки на карте России вошли в рейтинг?- За горные курорты Сочи, где наиболее популярный «Роза Хутор», как самые любимые для отдыха на Рождество-2021, отдали 21% голосов, - рассказывают специалисты портала. - За курорты Подмосковья - 17%, Ленобласти - 11%, Алтая - 10%, Ставрополья - 9%. За Байкал проголосовали 6%. За Москву, Казань и горные курорты Кавказа - по 5%, за курорты Башкирии - 4%.КОНКРЕТНОТоп-10 мест популярных мест для отдыха на Рождество:1. Горные курорты Сочи (Роза Хутор).2. Курорты Подмосковья (Сорочаны, Степаново, Яхрома).3. Курорты Ленобласти (Игора, Коробицыно, Охта Парк).4. Курорты Алтая (Белокуриха).5. Курорты Ставрополья (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки).6. Байкал.7. Москва.8. Казань.9. Горные курорты Кавказа (Домбай, Приэльбрусье).10. Курорты Башкирии (Банное).К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08