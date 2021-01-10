Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 января сообщает сибирякам, где наиболее вероятно подхватить инфекцию. Немного статистики: за сутки в регионе подтвердились 262 случая заражения COVID-19, всего инфекция фиксировалась в Приангарье 43 431 раз. Выздороветь успели 37 640 человек. Скончались с начала пандемии 1647 человек.Как же распределился суточный прирост по территориям? Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 января говорит, что снова в лидерах – областной центр. Иркутск практически всегда показывает наибольшее число заражения. Сегодня это число равно 83.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 января: кто в пятеркеПервым, как уже писали выше, стал Иркутск. Второе место по количество инфицирования за 24 час у Ангарска, там 30 заболевших, 28 положительных тестов зарегистрировано в Усть-Илимске, 25 – Братске. Пятое место делят Усть-Кутский район и город Бодайбо – там 10 января по 22 заразившихся.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 января: где еще есть заболевшиеСледующим по числу подхвативших заразу за Бодайбо идет Иркутский район – здесь у 15 жителей обнаружен COVID-19. В остальных территориях Приангарья число зараженных за сутки на достигает и десяти: 9 – в Черемховском районе, 8 – в Тайшетском, 7- в городе Черемхово, 6 – в Эхирит-Булагатском районе, 4 – в Шелеховском, 2 – в городе Тулун, 1 – в городе Свирск.Но это не значит, что жителям чистых районов можно расслабиться. Еще не время. Картина меняется ежедневно. Не забывайте о масочном режиме и социальной дистанции, по мере возможности избегайте массового скопления людей.Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 января: смотрим по районамК ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08