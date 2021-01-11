Почти все новогодние праздники многие иркутяне просидели дома из-за морозов. Арктический циклон, как пришел в конце декабря, так и простоял все каникулы. В первые январские дни температура держалась ниже нормы сразу на 8-10 градусов. И это при том, что январь в нашем регионе и без того является самым холодным месяцем в году. А впереди – Крещение! Так что же потепления ждать теперь только весной? Но синоптики спешат успокоить: совсем скоро погода сполна вернет нам все «долги» за холодные праздники.- Это произойдет не сразу, - уточняет в разговоре с корреспондентом \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – В ближайшие рабочие дни в Иркутске пока прохладно: днем, 12 января, городе до -17…- 19 градусов. Кроме того, будет пробрасывать снег. В ночь на 13 января и вовсе до -27…-30 и такая погода продержится до пятницы. Ну а в выходные ждем долгожданный теплый фронт. Температура поднимется до отметок -8…- 10.Итак, по предварительному прогнозу будет всю крещенскую неделю, включая 19 января. Ночами в городе ожидается до -15, днем до -8…-9. Почти ранняя весна! Правда, аномалией это не назовешь. По словам синоптиков, подобные оттепели в январе для нашего региона вовсе не редкость. Тем более, говорить о том, что весна близко, рано.- Например, в феврале 2019 года в Иркутске целых 10 дней держался 30-градусный мороз, - продолжает Юлия Янькова. – Так что холода еще точно вернутся.