Новогодние каникулы завершились, а елки остались. Если вы приверженец натуральных праздничных деревцев, то каждый год встает вопрос: куда сдать елки в Иркутске 2021? Подскажем – в зоопарки! Акции по приему зеленых красавиц проводят каждый год после праздников. Однако, в этом январе рады деревцам будут только два зоопарка – это Зоосад, что рядом с Ботаническим садом, и Сибирский зоопарк в микрорайоне Солнечном.- Мы нашли зеленым красавицам сразу два применения: используем их как полезную витаминную подкормку для наших питомцев и добавляем измельченные еловые ветви в подстилку вольеров, - рассказали КП-Иркутск в Зоосаде.Куда сдать елки в Иркутске 2021: витаминчики для животныхВ Зоосаде елочки больше всего по вкусу копытным питомцам, а также кроликам и дикобразам. Но, как говорят сотрудники Сибирского зоопарка, хвойные деревья любят и животные, на родине которых таких не встречается. Особый интерес проявляют любопытные обезьянки.- Они очень любят пожевать кору деревьев, - улыбаются зоологи. – Так, что елочки у нас идут на корм козлам, на забаву приматам, а еще рысям. Ставим елочку в вольер к нашим Айдару и Аленке – они также обдирают кору.Как отмечают специалисты, елки для животных – прекрасный источник витаминов, особенно витамина С, так необходимого в зимнее время. Главное, чтобы на елки не были ничем обработаны и обязательно освободите елочку от новогодних украшений.А вот куда сдавать елки в этом году не нужно, так это в Иркутскую зоогалерею - филиалы «Дом природы» и зоопарк на Фортуне. Там запас хвойных в этом году уже создан.- Нам привезли непроданные деревья, - поделилась координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Поэтому в 2021-м от приема елок от горожан мы отказались, потребности в них у нас нет.Вот мы и ответили на вопрос куда сдать елки в Иркутске 2021.Куда сдать елки в Иркутске 2021: адресаИркутский Зоосад – ул. Кольцова, 93, режим работы с 11.00 до 18.00Сибирский зоопарк – пр. Маршала Жукова, 36/4, с 10.00 до 21.00