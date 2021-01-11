«Прошу простить меня за резкое высказывание «за поесть и поспать в больнице». Министру здравоохранения Забайкалья Анне Шангиной пришлось извиняться за свои слова. Правда, ситуацию это мало меняет — сказаны они были на встрече с жителями маленького поселка Харагун, которую собрали по поводу закрытия местной больницы. Теперь в поселке вместо круглосуточного стационара появится дневной и амбулатория, все по нормам Минздрава. И даже количество мест для лечения больных обещано увеличить с 8 до 15. Купить новый аппарат ЭКГ, оборудование для стоматолога и машину. Но жители все равно не согласны, обещают дойти до губернатора и президента.В небольших поселках стационары закрываются по всей стране и уже давно. И это вызывает массовое недовольство — жители деревень в основном пожилые люди с кучей хронических заболеваний. И больницы, по факту, превращаются в своего рода «гериатрические центры». И, хотя медицина для людей в почтенном возрасте не очень развита пока и в городах, от этого никуда не деться. Она нужна.«Перевод больницы на другой уровень работы - это не мной принятое решение. Подготовительные процессы начались несколько лет назад. Существуют нормативы Министерства здравоохранения РФ, которые нельзя не исполнить»,- - утверждает министр.Огромное здание участковой больницы в Харагуне закрыто с 1 января. Минздрав говорит о нерентабельности, а люди против.«Мнение всех жителей – оставить нам стационар. Почему мы не имеем права его иметь? В Красночикойском районе жители поднимают такой бунт, там все стационары остались. Мы против закрытия, за то,чтобы у нас оказывалась нормальная помощь жителям. Мы понимаем, конечно, новые требования...Но нас устраивает, даже устраивает, что у нас осталось 8 койко-мест. Давайте тогда посмотрим штатное расписание, и может быть что-то оптимизируем. Но мы за стационар», - говорит глава поселка Вера Кондрюк.Вызвав министра здравоохранения на встречу, бороться за свою больницу и врачей пришел весь Харагун. Люди толпились и в зале, и в коридорах.«Рентабельность в медицине - это в первую очередь, компетенции врачей. Хирург у вас работает каждый день, и раз в полторы недели к нему попадает человек на операцию. Но хирургу нужно лечить ежедневно десять человек, из которых семь - оперировать. Анестезиологу-реаниматологу в целях сохранения своей компетенции нужно в день лечить также порядка десяти человек, оказывать им анестезиологическое пособие»,- уговаривала жителей Анна Шангина.У деревенских своя правда. Случись что — долго ехать в райцентр или соседние больницы, далеко. А аргументы, что некоторых бабушек для поправки здоровья зря кладут в больницу, люди вообще принимают в штыки.«Наступило 1 января, и запретили принимать больных. Был в нашем селе случай: Малова Татьяна Валерьевна осталась таким образом без медицинской помощи. Да люди лечатся на дому, они пьют таблеточки одни, другие, потом третьи. Когда к ночи давление 180- 190, пожилые соглашаются и говорят детям - везите меня в больницу. Как только им предлагают их везти в Хилок ( райцентр - авт), они сразу говорят: « Я лучше пойду за линию, да «помру», - говорит учительница истории из местной школы Ирина Григорьева.Ехать за сотню километров от родного дома на лечение они не хотят. И что самое характерное, не поедут. Поэтому вопрос о закрытии сельских больниц для людей в возрасте особенно болезненный. Сами жители Харагуна обещали дойти в борьбе за стационар до президента.