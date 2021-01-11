В Иркутской области ограничительные меры по коронавирусу пока отменять рано. Режим повышенной готовности в связи с COVID-19 сохраняется. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.Ситуация с COVID-19 в регионе после новогодних праздников пока остается стабильной, - отметил глава региона. - Тем не менее расслабляться нельзя, важно соблюдать профилактические ограничительные меры. Прошу глав муниципалитетов ежедневно следить за эпидемиологической ситуацией на своих территориях.И вот почему. Во-первых, несмотря на то, что количество новых случаев стабилизировалось, это произошло на довольно высоких цифрах. Каждый день фиксируют по 260 новых заражений ( накануне — 263). По этому показателю регион стабильно входит в топ-15 по стране ( данные центра мониторинга ситуации с коронавирусом). И, хотя в больницах сегодня находится всего 2678 пациентов, а не 5 тысяч, как было в ноябре, среди них много тяжелых больных — 263. Это сегодня. Всего же помощь реаниматологов с начала пандемии потребовалась 10 тысячам наших земляков, около 31 тысячи перенесли пневмонию.-Чем и опасна инфекция — большим числом пациентов, которым требуется реанимация, - объясняет \\"КП\\"-Иркутск главный инфекционист Иркутской области Владимир Хабудаев. - Ведь и сегодня, хотя свободных коек в госпиталях почти половина, каждому десятому из тех, кого лечат от COVID-19, нужна интенсивная терапия. Именно поэтому расслабляться не стоит. Что бы ни говорили скептики, а при любой серьезной инфекции нужно носить маски, требовать от окружающих соблюдения дистанции, а если есть симптомы — обращаться к врачам, а не заниматься самолечением. Слишком тяжело переносится эта болезнь.И это так. По последним данным, ковид унес уже 1467 жизней. И этот скорбный список за выходные пополнился на 140 имен.-А как же плато? Мы все надеемся, что заболеваемость скоро начнет снижаться...-Нельзя сбрасывать со счетов зиму. Холод. Нас накрыли морозы, а вирусы хорошо себя чувствуют при температуре +10...-10, - говорит Владимир Анатольевич. - И коронавирус -тоже. Поэтому новый виток болезни будет в марте-апреле. К этому времени надо поставить вакцину как можно большему числу людей. Запас времени у нас еще есть. Сейчас прививки делают медикам и учителям. Потом наступит очередь старшего поколения и всех, кто в зоне риска — примерно по тому же принципу, что и при гриппе. Детям ее делать не нужно. Это даст возможность подойти к весне уже защищенными. А после прививка станет сезонной, появится иммунная защита и острота проблемы уйдет.Эпидемиологи сейчас говорят о том, что повторные заболевания все-таки возможны, иммунитет после перенесенной инфекции держится не очень долго. С другой стороны, совместные исследования Иркутского противочумного института, Лимнологического института РАН и ИГМУ говорят о том, что новый вирус не так изменчив, как считали ранее. А это — еще один довод в пользу вакцинации.А В ЭТО ВРЕМЯПрилетающих в Бурятию обязали сдавать тест на коронавирусТак уже поступали в начале пандемии. Разница в том, что тогда прибывших отправляли на самоизоляцию на 2 недели. А сейчас в республике в обязательном порядке берут пробы на COVID-19. Но не у всех, а только у пассажиров, прибывающих из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.- На данных территориях на сегодня регистрируется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции, - объяснили причины решения в правительстве Бурятии.Что важно — тестирование бесплатно и его проводят на дому. Пока это правило действует до 20 января. Кроме того, в больших школах республики ( более 1000 учеников) действует правило, что треть учащихся занимается дистанционно. Каждое учебное заведение решает проблему по своему, кто-то отправляет на удаленку средние классы, кто-то вводит ротацию.