Комичную картину увидели жители Читы в самом центре города. На одной из автобусных остановок по улице Амурская поставили новый остановочный павильон, который как избушку на курьих ножках можно просить повернуться к себе передом, а не задом. Дело в том, что крытый стеклянный павильон отвернули от проезжей части и поставили стеной к дороге.Читинцы, конечно, не могли пройти такое ноу-хау мимо. Горожане сфотографировали остановку и сразу выложили в популярный паблик в соцсетях «ЧВК Чита». Там, местные жители с самым обостренным чувством юмора, начали бурно обсуждать снимок.- И так сойдет, - комментируют одни шутники фото, намекая на то, что якобы думали рабочие, когда крепили конструкцию.- Да это просто беседка, - выдвигают свои версии другие.Впрочем, некоторые читинцы нашли и вполне резонные плюсы в такой версии остановочного пункта.- Зато летом не обрызгают проезжающие по лужам автомобили, - добавляют юмористы. – Или можно сидеть в засаде и ждать свой автобус.Чтобы понять, почему остановка в прямом смысле повернулась к пассажирам задом, мы обратились в городскую администрацию. Местные власти ничего отрицать не стали. Сразу подтвердили, что остановочный павильон по улице Амурская, 52 (угол с ул.9-е января) действительно был развернут от проезжей части. Но, сделано это временно.- Его развернули по технической причине, - рассказали корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе администрации Читы. – Чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Дело в том, что сейчас для установки павильона подготовлена другая площадка, соответствующая в том числе требованиям доступности для маломобильных горожан, на этой же остановке. До конца недели подрядная организация переставит павильон лицевой стороной к дороге.Так что жителям Читы беспокоиться не стоит. Свой автобус они будут ждать в комфорте, и вряд ли пропустят.