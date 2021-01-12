Землетрясение 12 января 2021 в Иркутске вызвало настоящий шквал остроумия в соцсетях. Уже известно, что эпицентр был в Монголии, в районе озера Хубсугул ( это практически на границе). А в Иркутске тряхнуло на пять баллов. Во второй раз за месяц проснувшиеся среди ночи от дребезжания посуды и мебели, ходящей ходуном, жители постят в сети шутки, стремясь перещеголять друг друга. Тут надо понимать - жить возле Байкала и бояться толчков земной коры нельзя - с ума сойдешь. Они слишком часты. А последнее серьезное было 10 декабря, месяц назад. Что называется, \\"никогда не было, и вот опять\\".Хотите шуток от горожан по поводу землетрясение 12 января 2021 в Иркутске? Их много. Специально для вас приводим цитаты. Собрали для вас любопытный топ, чтобы все имели представление о иркутском характере.\\"Если предыдущие (сами знаете кто) были на Байкале, то это на Хубсугуле...Видимо такой вот способ общения у озер-братьев\\".\\"Куда бежите? Я, наоборот, лежу, как убитая. Потому что не понимаю, куда бежать?\\"\\"Кот, конечно же, перепугался, но виду не подал\\".\\"Иркутск - город потрясающий\\".\\"Про землетрясение в городе И. Иркутск прокачал свои компетенции.\\"\\"Землетрясение это азбука Морзе. Понять бы еще, в чьей коммуникации и что сообщают?\\"\\"Доброе утро Иркутск! На зарядку становись! Сегодня Монголия будит.\\"\\"Со сна не могла понять - когда аплодировать окончанию землетрясения?\\"\\"Мое ожидание было лениво-любопытным - ну, что там дальше?\\"\\"Иркутянам без потрясений видимо не живется\\"\\"Суровый город. Жителей на работу будит не телефон, а 3 балла по шкале Рихтера\\". Ну, тут поправим автора. При трех баллах по шкале Рихтера иркутяне сладко спят, просыпаются нервные и метеочувствительные. При четырех - все испытывают смутное беспокойство и выясняют, что произошло. При пяти точно встают. Утро и на работу пора.