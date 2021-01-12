Последствия землетрясения 12 января 2021 в Иркутске - вещь неизбежная. Все-таки 5 баллов в Иркутске, 4 балла в Братске. Эти значения близки к максимальным, которые переживали города. И какой бы запас прочности у зданий ни был, они неизбежно с временем ветшают, а от частых землетрясений, в областном центре их насчитывается до двадцати в год, это происходит быстрее. Поэтому одно из важнейших решений - до 1 февраля будут разработаны новые методические рекомендации для служб и ведомств по обследованию территорий после землетрясения. Первые данные были категоричны - ничего не случилось. В глобальном смысле так и есть. Но не все и не везде.- Везде оперативно провели обследование соцобъектов. Без последствий не обошлось. Во многих школах и детсадах треснула и осыпалась штукатурка. Отремонтируем. В Иркутске в двух жилых домах также обнаружили трещины. Поручил разобраться, - отметил Игорь Кобзев в официальном аккаунте Инстаграм.Понятно, что при более подробном разбирательстве число пострадавших зданий возрастет. В частности, мэр города Руслан Болотов в соцсетях говорит о восьми обращениях жителей. А также - за счет поселков Иркутского района, прежде всего Березового и Зеленого берега, откуда уже присылают фото кусков отбитой штукатурки.\\"Сразу после подземных толчков остановились все гидрогенераторы на Иркутской ГЭС. Ситуация штатная, в течение 40 минут ее устранили\\", - отметил глава региона.Принято решение усовершенствовать и систему оповещения о ЧП. Сегодня, по причине того, что эпицентр землетрясения был в Монголии, сообщение о нем опоздало на полчаса. Это взбудоражило жителей, которые не имели достоверной информации. Решено систему отладить, а также подробно объяснить жителям, как себя вести в случае стихийного бедствия. Каждый должен знать точный алгоритм действий.- По предварительным данным регионального главка МЧС, жертв и разрушений нет. Тем не менее, руководителям муниципалитетов совместно с МЧС, аварийно-спасательными и коммунальными службами поручаю продолжить обследование зданий. В связи с участившимися землетрясениями нам необходимо пересмотреть систему по обследованию сооружений, нужно выработать четкий алгоритм действий, - сказал глава региона.Точные данные относительно всех последствий землетрясения 12 января 2021 в Иркутске будут известны все-таки несколько позже.